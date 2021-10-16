Назван самый полезный осенний суп: готовится быстро и легко!

Самым полезным супом диетологи и медики называют чечевичный. Для рецепта используют чечевицу: коричневую, красную, желтую, зеленую или черную. Этот суп является основным первым блюдом во многих странах Европы, Латинской Америки и на Ближнем Востоке.

Почему этот суп настолько полезен и как его приготовить за 30 минут – читайте в материале ниже.

Чечевица была обнаружена в Греции более 10 тысяч лет назад. Суп из чечевицы упоминается даже в Библии. Исав готов был отказаться от своего первородства за горшок ароматного супа из красной чечевицы, который приготовил его брат Иаков.

Суп из чечевицы считается очень питательным, в нем большое количество белка, пищевых волокон, железа и калия. Также в нем содержится не менее 12 аминокислот и клетчатка. Варят чечевичный суп как на основе мясного бульона, так и на овощном.

Как приготовить чечевичный суп

Ингредиенты:

Чечевица 200 г

Картофель 2 шт.

Зеленый лук

Морковь 1 шт.

Лимон 1 шт.

Сливочное масло

Соль и специи

Способ приготовления:

Чечевицу на ночь перед приготовлением желательно замочить. Можно замочить утром, чтобы приготовить в обед – не менее 4-5 часов.

Потом чечевицу нужно отварить на среднем и слабом огне в течение часа. Пока варится чечевица, моем и чистим картофель и морковь.

Лук мелко нарезаем и слегка обжариваем.

Добавляем к чечевице нарезанный картофель, доливаем воду. Потом отправляем туда морковь и лук.

Солим, накрываем крышкой и варим около 15-20 минут, до готовности всех овощей на слабом огне.

После этого добавляем немного бульона, сливочное масло и сок лимона и делаем пюре. Густоту можно регулировать с помощью бульона.

Рецепт чечевичного супа-пюре от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Чечевица 100 г

Лук-порей 40 г

Морковь 50 г

Лимонный сок 1 ч. л.

Томатный сок 150 мл

Вода 500 мл

Чеснок

Кинза

Перец Чили

Паприка

Подсолнечное масло 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук, морковь, перец чили и чеснок. Обжарьте овощи в сотейнике, пока лук не станет мягким.

Добавьте чечевицу и обжарьте еще одну минуту. Добавьте сок и воду, доведите до кипения и варите еще 15-20 минут (до готовности чечевицы).

Когда все сварится, перебейте суп блендером до однородного состояния, добавьте соль, сок лимона, паприку, кинзу и перемешайте.

Рецепт чечевичного супа от Евгения Клопотенко