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Не надо ждать симптомов! Супрун рассказала, что делать при укусе животного

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 16:34
Не надо ждать симптомов! Супрун рассказала, что делать при укусе животного
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун сообщила, как уберечься от непоправимых последствий

Уляна Супрун рассказала, что делать, если укусила собака, а также, как уберечься от непоправимых последствий. Об этом эксперт сообщила в социальной сети Facebook на своей странице.

"Отдых за городом - это вкусные пикники, свежий воздух, красивая природа.
Но также угроза клещей, пищевых отравлений и укусов диких животных", - отмечает Супрун.

Отдельным пунктом и.о. министра здравоохранения отмечает бешенство. Данная болезнь людям обычно передается при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения - собаки. 

"Запомните, что после укуса не надо ждать симптомов! Сохраните себе эти правила. Даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться", - предупреждает эксперт.Не надо ждать симптомов! Супрун рассказала, что делать при укусе животного

Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Далее Супрун поделилась списком советов, которых стоит придерживаться, чтобы избежать серьезных проблем:

  • Тщательно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура имеет важное значение и может спасти жизнь.
  • Дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода.
  • Обратитесь в ближайшее медучреждение. Если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно должны сделать прививку.
  • Если есть возможность - обратитесь в ветеринарную службу с просьбой провести исследования данного животного. 
  • Всегда вакцинируйте от бешенства домашних животных.
  • Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения, в частности, если вы работаете ветеринаром, егерем, лесником и т.д.

"На самом деле с бешенством наука активно борется уже второе столетие. А до изобретения вакцин единственным методом "лечения" было прижигание укуса на теле каленым железом... К счастью, сейчас врачи и ученые знают гораздо больше о предотвращении и лечении бешенства, чем в 19 веке. А в Украине вакцины от бешенства есть во всех регионах", - подытожила эксперт.

Напомним, что Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции. 

Мы писали, что Супрун сделала важное предупреждение. Она утверждает, что из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема. 

Также ранее Супрун назвала самый опасный вид транспорта. По словам эксперта, поездки на велосипеде весьма полезны для организма, однако это не так безопасно, как может показаться.

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