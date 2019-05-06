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Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ: усі подробиці

STYLERЖиття    06.05.2019 - 08:32
Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ: усі подробиці
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун розкритикувала популярні блоги

Уляна Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують здоровий спосіб життя. Вона вважає, що більшість таких "експертів" поширюють недостовірну інформацію, яка може зашкодити. Про це повідомляється в соціальній мережі Facebook.

За словами Супрун, раніше вченими був проведений аналіз, в ході якого з'ясувалося, що тільки в одному з дев'яти блогів інформація була науково обґрунтованою та відповідала критеріям провідних організацій в області здорового харчування.

Для дослідження обрали 9 топових блогів країни з кількістю фоловерів - понад 80 тисяч осіб. Далі був проведений аналіз публікацій на достовірність за проміжок часу з травня по червень 2018 року. Результати виявилися вельми плачевними.

Супрун &quot;рознесла&quot; блогерів, які пропагують ЗСЖ: усі подробиці

Фото : (facebook.com/ulanasuprun)

Що ж було не так з популярними блогами?

  • Більшість з них висловлювали свою думку як факт.
  • Їхні поради не відповідали критеріям здорового харчування
  • Вони описували застереження до того чи іншого продукту, які можуть бути небезпечні для здоров'я.
  • Не надавали достовірних джерел інформації

"Зараз важко оцінити, які наслідки спричинило поширення рад з цих блогів. Зрозуміло точно, що автори будуть намагатися захистити своє право на свободу слова та вільне розповсюдження інформації. Втім, це ніяк не нівелює факту поширення брехні", - зазначає експерт.

Також Супрун зазначила, що на даний момент важливо критично ставитися до будь-якої інформації і не довіряти своє здоров'я кому попало.

Нагадаємо, Супрун розповіла, що робити при укусі тварини.

Раніше Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.

Ми писали, що Супрун зробила важливе попередження. Вона стверджує, що через звички підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема.

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