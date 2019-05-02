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Миф или реальность? Супрун прокомментировала влияние соцсетей на психику

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 11:48
Миф или реальность? Супрун прокомментировала влияние соцсетей на психику
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун рассказала, как погоня за лайками влияет на состояние человека

Уляна Супрун рассказала, как соцсети влияют на психику и поделилась важными советами. Кроме того, на своей странице в Facebook она объяснила, что думает касательно решения Instagram отказаться от показа лайков ради здоровья пользователей.

По словам эксперта, на данный момент Instagram тестирует функцию скрытия количества лайков под постом, поскольку их подсчет побуждает людей попадать в опасные ситуации ради получения большего количества "сердец".

"Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, иногда наоборот влияет на ощущение одиночества в реальной жизни", - пишет Супрун.

Существует также множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования сетями. А именно появления дополнительного стресса, повышение чувство тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии. К негативным последствиям относят также развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.

Как известно, лайки являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Зачастую люди также ищут ощущение поддержки, которую лучше было бы получить в реальной жизни от близких людей.

В одном из опросов среди подростков, Instagram признали платформой, которая имеет наибольшее негативное влияние на здоровье. Связано это с тем, что многие переживают, сколько лайков сможет собрать их фото. Кроме того, снимки в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания касательно своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке.

"Помните, иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости. Поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах", - подытожила Супрун.

Миф или реальность? Супрун прокомментировала влияние соцсетей на психику

Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, Супрун рассказала, что делать при укусе животного.

Ранее Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции. 

Мы писали, что Супрун сделала важное предупреждение. Она утверждает, что из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема. 

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