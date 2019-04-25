Гибнут редкие животные: Супрун сделала важное предупреждение

Супрун призывает беречь природу
Уляна Супрун предупредила украинцев об опасности и призвала беречь природу. И. о. министра здравоохранения в соцсети Facebook подробно рассказала, чем чревато выжигание сухой травы.
По словам Супрун, из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема. Под угрозу гибели попадают редкие животные и птицы:
Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)
К слову, для растений и почвы это также несет ощутимый вред:
Кроме того, это несет существенный вред для человека, поскольку при сгорании растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которых входит пыль, окись азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Дым от сжигания травы едкий, раздражает глаза, имеет неприятный запах и может вызвать аллергии.
Также с тлеющих листьев и травы выделяется бензопирен, что может привести высыпания на коже, бронхит и даже онкологические заболевания. Большая площадь горения и сильный ветер могут привести к тому, что небольшой костер превратится в неконтролируемый пожар.
Ранее в Минздраве сообщили, что для пациентов скоро будут полностью бесплатными ряд важных обследований. Кстати, этот список уже приятно удивил многих украинцев.
Также в Минздраве сообщили приятную новость о том, что количество категорий больных, которых будет обеспечено бесплатными лекарствами от государства, увеличивается. В частности, деньги на лечение туберкулеза, ВИЧ и ряда других болезней возмещают за счет государственного бюджета.