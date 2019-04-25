Гибнут редкие животные: Супрун сделала важное предупреждение

Коллаж РБК-Украина

Супрун призывает беречь природу

Уляна Супрун предупредила украинцев об опасности и призвала беречь природу. И. о. министра здравоохранения в соцсети Facebook подробно рассказала, чем чревато выжигание сухой травы.

По словам Супрун, из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема. Под угрозу гибели попадают редкие животные и птицы:

Выжигание сухого травостоя является причиной гибели кладок и мест гнездования птиц.

При пожаре погибают насекомые. К одному виду растений "привязаны" около двадцати видов насекомых. Они живут в растениях и ими питаются. Если в пожаре погибает растение, то погибают и насекомые.

В огне могут гибнуть и страдать звери, пресмыкающиеся, земноводные, особенно новорожденные зайчата, ежи и лягушки.

При сильном травяном пожаре погибают почти все животные, которые живут в сухой траве или на поверхности почвы. Они могут задохнуться или просто сгореть живьем.

Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)

К слову, для растений и почвы это также несет ощутимый вред:

Растения содержат в себе углерод и при сжигании сухостоя разрушаются травяной, кустовой и древесный покров. В результате углерод высвобождается в виде различных соединений, загрязняющих атмосферу.

Разрушается верхний почвенный покров. Питательные вещества не переходят в форму, которую могут усвоить растения.

При привычных условиях, при перегнивании листьев, вещества возвращаются в почву. При сгорании же образуется зола. Хотя она так же используется как удобрение, и в таком случае в почву попадает гораздо меньше веществ, чем при естественном процесса гниения.

Распространено мнение, что сжигание старых растений полезно для более молодых. Но это не так. С пожаром снижается потенциал вегетативного и семенного размножения растений. Ведь много семян находится именно в почве.

Кроме того, это несет существенный вред для человека, поскольку при сгорании растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которых входит пыль, окись азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Дым от сжигания травы едкий, раздражает глаза, имеет неприятный запах и может вызвать аллергии.

Также с тлеющих листьев и травы выделяется бензопирен, что может привести высыпания на коже, бронхит и даже онкологические заболевания. Большая площадь горения и сильный ветер могут привести к тому, что небольшой костер превратится в неконтролируемый пожар.

Ранее в Минздраве сообщили, что для пациентов скоро будут полностью бесплатными ряд важных обследований. Кстати, этот список уже приятно удивил многих украинцев.

Также в Минздраве сообщили приятную новость о том, что количество категорий больных, которых будет обеспечено бесплатными лекарствами от государства, увеличивается. В частности, деньги на лечение туберкулеза, ВИЧ и ряда других болезней возмещают за счет государственного бюджета.