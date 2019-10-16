Красные флажки: Супрун рассказала о симптомах опасного заболевания

Уляна Супрун заявила, что воспаление легких или пневмония является острым инфекционным заболеванием, которое может привести к смерти человека. О том, как предотвратить заболевание бывшая и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

От пневмонии умирают, поэтому врач сразу должен определить этот риск, учитывая следующее:

Ясность сознания: есть головокружение, нарушение сознания.

Частое дыхание: более 30 вдохов в минуту.

Низкое давление: диастолическое давление меньше 60, или систолическое давление меньше 90.

Возраст более 65 лет.

Если риск высок, особенно если есть два или более "красных флажков", то стоит госпитализировать пациента.

Супрун рассказала о пневмонии (фото: pixabay.com)

Как уменьшить риск заболевания пневмонией

Вакцинируйтесь. Пневмония является частым следствием тяжелого гриппа.

Детям до 5 лет и взрослым старше 65 стоит сделать прививку от пневмококковой инфекции. Такая вакцинация очень желательна людям с хроническими болезнями легких и курильщикам.

Коклюш, корь и даже ветрянка могут дать толчок пневмонии. Опять же, поможет вакцинация. Даже от ветрянки вакцина, которая необходима женщинам, которые не болели ветрянкой и планируют забеременеть. Именно у беременных женщин, а также людей с иммунодефицитными состояниями, ветрянка может вызвать пневмонию.

Маленьким детям нужно сделать плановые прививки от гемофильной инфекции b.

Супрун рассказала о пневмонии (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Мойте руки с мылом, водой и достаточно долго. Особенно после того, как пришли на работу или домой, после чихания, туалет, изменения ребенку подгузников, приготовления пищи и перед ней.

Бросьте курить. Курильщики существенно уязвимы к болезням нижних дыхательных путей, и имеют более тяжелое течение.

Ешьте простую свежую пищу, свежие овощи и фрукты. Они дадут все необходимые нутриенты и микроэлементы. Картофель, запеченный в мундире, квашеная капуста, облепиха и яблоки полностью соответствуют такой необходимости.

Будьте физически активными. Мышцам нужны нагрузки, а легким - достаточная вентиляция свежим воздухом.