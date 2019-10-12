Может случиться с кем угодно: Супрун рассказала, как лечить "заеды"

Супрун рассказала, как лечить "заеды" (фото: РБК-Украина)

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун поделилась с украинцами советами о том, как лечить "заеды" - трещины в уголках губ. Соответствующий пост эксперт опубликовала в социальной сети Instagram.

Это грибковая или бактериальная инфекция, которая вызывает повреждения целостности кожи, образуя чешуйки и язвы. Кроме того, боль во время приема пищи или разговоров не будет стихать до тех пор, пока не предпринять необходимые действия.

Супрун рассказала, как лечить "заеды" (фото: facebook.com/ulanasuprun)

К данной инфекции более всего склонны маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом либо недостаточным питанием. Ангулярний хейлит могут провоцировать такие факторы:

Механическое или химическое раздражение рта, например, пластиковой игрушкой.

Ультрафиолет.

Длительное лечение антибиотиками.

Кандидоз ротовой полости.

Отсутствие нутриентов: витаминов В2, В12, фолиевой кислоты, и микроэлемента железа.

Иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции или диабета.

Избыточное образование слюны (свойственное тяжело больным и частично иммобилизованным людям).

Значительные складки в уголках рта.

Зубные протезы или потеря зубов.

Лечение ретиноидами.

Воспаление в кишечнике.

Вылечить данную инфекцию невозможно спиртом, зеленкой, фукорцином, вазелином либо растительным маслом. Данные методы еще больше повредят губы.

"Если это бактерии, то воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием. Такие препараты являются достаточно недорогими и безрецептурными", - пишет Супрун.

Также для предотвращения трещинок и язв губ эксперт рекомендует пользоваться гигиенической помадой, чтобы защищать губы от слюны, контролировать привычку облизывать губы и следить за чрезмерным слюноотделением у предрасположенных к этому людей.

Напомним, что Супрун разрушила мифы о картофеле.