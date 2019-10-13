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Развивается мгновенно: Супрун шокировала правдой о распространенном расстройстве

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 10:39
Развивается мгновенно: Супрун шокировала правдой о распространенном расстройстве
Супрун рассказала про обсессии (фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала, что нужно знать об обсессии

Уляна Супрун рассказала о распространенном, хроническом и длительном расстройстве - обсессии. Как выявить первые признаки и что делать в таком случае, эксперт рассказала в социальной сети Facebook.

"Желание все упорядочить, ни минуты покоя, непрерывная деятельность, ритуалы, педантичность - вроде неплохие и полезные в жизни черты. Такого человека считают трудолюбивым и исполнительным. Но иногда под постоянной уборкой и мытьем рук стоит не только чрезмерная чистоплотность, но и обсессивно-компульсивное расстройство", - пишет Супрун.

Развивается мгновенно: Супрун шокировала правдой о распространенном расстройствеСупрун рассказала об обсессии (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Обсессии - это повторяющиеся мысли, желания, образы, которые беспокоят. Это может быть страх заражения или загрязнения, агрессивные мысли о себе или других. При таком расстройстве появляется желание все симметрично упорядочить.

"Компульсии (непроизвольные действия) - это повторяющееся поведение, которое человек с ОКР будто бы должен делать результате навязчивых мыслей. Распространенными признаками компульсии является чрезмерное уборка или мытье рук, благоустройство вещей определенным образом, непрерывные проверки закрытых дверей, перекрытого газа и выключенного утюга", - добавила эксперт.

Как проявляется расстройство:

  • Человек не может контролировать свои мысли или действия, даже когда понимает их избыточность.
  • Такие мысли или действия занимают минимум час в день.
  • Повторяющиеся действия радости не приносят, но есть ощущение, что без них произойдет беда.
  • Все это мешает текущим делам.

ОКР обычно лечат антидепрессантами либо медикаментозно, как и в случае клинической депрессии, что дает результаты через несколько месяцев. Однако в некоторых случаях помогает только нейромодуляции (влияние на работу) участков мозга, запускающие навязчивые состояния.

"Такие люди могут жить рядом с нами, и мы можем стать такими же. Надо уметь распознать обсессивно-компульсивное расстройство и вовремя обратиться за помощью к специалистам, которые занимаются лечением этого расстройства, - подытожила специалист.

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