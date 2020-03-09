Супрун рассказала о влиянии 8 марта на права женщин в Украине

Уляна Супрун отметила, что 8 марта, как официальный праздник, в Украине существует уже более полувека. Она также призвала обратить внимание на доказательную базу, чтобы посмотреть, смог ли этот праздник помочь защитить права женщины в нашей стране.

На своей странице в Facebook бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины отметила, что в новом правительстве среди 15 назначенных должностных лиц 1 женщина. А в Офисе президента среди 9 должностных лиц 2 женщины.

"Это отражение ситуации по всей стране - руководящие топ-должности преимущественно занимают мужчины", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, часть ответа на вопрос почему так получилось могут дать результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение февраля 2020 года. 83% респондентов согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины - заботиться о доме и семье. А 75% называют заработок денег главным мужским долгом. У 60% опрошенных мужчина в семье зарабатывает больше.

"В то время, как женщинам на 8 марта предлагают цветы и конфеты, мы, как общество, все еще не добились оплаты труда, равных шансов на карьерный рост и даже равного распределения обязанностей по хозяйству в семье", - добавила Супрун.

Она также заявила, что женщины из года в год подвергаются насилию в семье и боятся об этом свидетельствовать правоохранительным органам. Объективация женщины не исчезает из рекламы. А если женщина становится публичным лицом, внимание СМИ пристально приковано к ее внешности и стиля одежды, и только потом к результатам работы.

"В таких реалиях цветы и подарки на 8 марта выглядят неуместно и унизительно. Вместо того, чтобы целый год больше поднимать тему прав женщин на безопасность и равный доступ к профессиям и руководящих должностей, все сводится к подаркам и празднования "дня весны и женственности", - заявила Супрун.

Напомним, что Супрун рассказала, что нужно знать о психических расстройствах.