Супрун розповіла про вплив 8 березня на права жінок в Україні

Уляна Супрун зазначила, що 8 березня, як офіційне свято, в Україні існує вже понад півстоліття. Вона також закликала звернути увагу на доказову базу, щоб подивитися, чи змогло це свято допомогти захистити права жінки в нашій країні.

На своїй сторінці в Facebook колишня виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України зазначила, що в новому уряді серед 15 призначених посадових осіб 1 жінка. А в Офісі президента серед 9 посадових осіб 2 жінки.

"Це відображення ситуації по всій країні - керівні топ-посади здебільшого займають чоловіки", - підкреслила Супрун.

За її словами, частину відповіді на питання чому так вийшло можуть дати результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом лютого 2020 року. 83% респондентів згодні з твердженнями, що найважливіше завдання жінки - піклуватися про дім і сім'ю. А 75% називають заробіток грошей головним чоловічим обов'язком. У 60% опитаних чоловік в родині заробляє більше.

"В той час, як жінкам на 8 березня пропонують квіти і цукерки, ми, як суспільство, все ще не домоглися оплати праці, рівних шансів на кар'єрне зростання і навіть рівного розподілу обов'язків по господарству в сім'ї", - додала Супрун.

Вона також заявила, що жінки з року в рік зазнають насильства в сім'ї і бояться про це свідчити правоохоронним органам. Об'єктивація жінки не зникає з реклами. А якщо жінка стає публічною особою, увага ЗМІ пильно прикута до її зовнішності і стилю одягу, і тільки потім до результатів роботи.

"В таких реаліях квіти та подарунки на 8 березня виглядають недоречно і принизливо. Замість того, щоб цілий рік більше піднімати тему прав жінок на безпеку і рівний доступ до професій і керівних посад, все зводиться до подарунків і святкування "дня весни і жіночності", - заявила Супрун.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, що потрібно знати про психічні розлади.