Без помощи не обойтись: Супрун рассказала, что нужно знать о психических расстройствах

Супрун рассказала о психических расстройствах и психиатрической помощи

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун утверждает, что никто не застрахован от возникновения определенной проблемы с психическим здоровьем. Порой ситуация может быть довольно сложной и тогда без вмешательства врача-психиатра не обойтись. Ою этом экс-чиновница сообщила в социальной сети Facebook.

По словам Супрун, важно не только вовремя получить психиатрическую помощь, но и знать порядок ее предоставления и свои права. Пациенты психиатрических больниц имеют такие же права, как и пациенты обычных многопрофильных больниц и этим знанием не стоит пренебрегать.

"Человек может получить как амбулаторную, так и стационарную психиатрическую помощь, но только при условии предоставления осознанного письменного согласия. Поэтому попасть на лечение можно только по собственному согласию пациента или по решению суда. Через суд это может произойти, если человек потенциально опасен для себя и окружающих. Тогда применяется принудительная госпитализация", - указано в сообщении.

Также отмечается что пациенты психиатрических больниц имеют право знать, на каком основании находятся на лечении. Перед получением осознанного согласия человеку обязаны сообщить о характере психического расстройства, а также методы, продолжительность лечения и возможные побочные эффекты терапии.

Супрун отмечает, что есть распространенный миф, который гласит: если человек попал в психиатрическую больницу, то это на всю жизнь. На самом деле это не так и, если вы попали в больницу по своей воле, а потом передумали и хотите выписаться - это ваше право. И если вам отказывают - это нарушение закона.

Поэтому эксперт рекомендует лучше изучить свои права, чтобы в последующем бороться за них и знать, когда их нарушают.

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