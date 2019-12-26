Самые лучшие с плесенью: Супрун удивила советом о мандаринах

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун разрушила мифы о мандаринах и дала неожиданные рекомендации

Уляна Супрун рассказала о мандаринах. Экс-чиновник и врач объяснила, почему в Украине существует настоящий зимний культ мандаринов, которые считаются символом Нового года, а также рассказала о полезных свойствах цитрусового, развеяв некоторые мифы и удивив советами.

По словам Супрун, "новогодний культ мандарин" возник в советское время, когда из-за железного занавеса мандарины стали единственным цитрусовым, доступным зимой. Фрукт является холодостойким и распространялся по всему союзу из Грузии.

Мандарины, безусловно, полезны, уверена медик. В них много воды, полифенолов и флавоноидов, и 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечника, витамина С, каротиноидов, кальция, магния, железа, калия. При этом Супрун рекомендует нестандартно употреблять мандарины - с мягким сыром или оливковым маслом, поскольку это помогает полезным каротиноидам усваиваться в кишечнике (витамину А - производному бета-каротина).

Тем не менее, они сладкие, в 200 граммов долек - 20 граммов сахара. Супрун рекомендует взрослому человеку, у которого нет диабета и проблем с весом, съедать не более 225-325 гр. долек. Но при этом нужно ограничить потребление других углеводов.

"Детям, соответственно, углеводов нужно значительно меньше, поэтому следует или есть несколько мандаринов, или отказаться от углеводов в тот день", - пишет Супрун.

Супрун дала неожиданные советы о мандаринах (фото: pixabay.com)

Относительно пресловутой связи между мандаринами и сыпью у детей Уляна Супрун считает, что понятия не настолько взаимосвязаны, как принято считать. Не вся сыпь является следствием аллергии.

Мандарины не вызывают пищевую аллергию у большинства людей, лишь у чувствительных к фрукту. При этом их можно кушать и беременным, и кормящим, если до этого не было никакой реакции.

Медик также удивила советом о том, что горка мандаринов с плесенью менее вредна, чем та, где только идеальные фрукты. Ведь мандарины, в отличие от яблок и бананов, дозревают только на дереве, а чтобы их довезти неиспорченными, фрукты обрабатывают.

"Даже если видите среди горы мандаринов плесневые фрукты, не гнушайтесь этой горой и набирайте невредимые - эта партия, вероятно, мало обработана, но мойте мандарины все равно", - пишет Супрун.

Что касается кожуры мандаринов, из которых часто делают напитки, Супрун предупреждает, что в них может быть высокая концентрация пестицидов. Эксперт советует перед высушиванием замочить фрукты в растворе соды.

А косточки Уляна Супрун порекомендовала не выбрасывать, а отдать городским птицам.