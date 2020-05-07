Супрун призвала подписать петицию на установку антисептиков в киевском метро

Уляна Супрун предложила украинцам подписать петицию на установку в киевском метро антисептиков. Экс-руководитель Минздрава также является автором этой петиции. Она подчеркнула, что коронавирус не исчезнет с ослаблением или завершением карантина. Но мы уже можем начать действовать, чтобы готовиться к выходу из карантина.

Гигиена рук, в частности мытье мылом и водой - один из наиболее эффективных способов для уничтожения опасных патогенов, которые легко могут перенестись с поверхностей на наши руки, на руки другого человека или другие поверхности. Особенно, в общественных местах, где наблюдается большое скопление людей.

Проблема в том, что в таких местах чаще всего нет доступа к воде и мылу. Кроме того, нет возможности это обеспечить. Но решением может быть установление спиртосодержащих антисептиков, которым сможет воспользоваться каждый в случае необходимости. Такие антисептики предлагают установить в КП "Киевский метрополитен".

По плану правительства, открытие метро в Киеве планируется в несколько этапов. На третьем из пяти этапов выхода страны из карантина, метрополитен заработает для "отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями". На предпоследнем (четвертом этапе) этапе метро заработает в обычном режиме.

"Это может произойти уже довольно скоро, поэтому к этому времени надо начать подготовку как можно быстрее. Можно требовать установить диспенсеры с антисептиками на станциях метро в киевском метрополитене, чтобы каждый мог воспользоваться им на входе или выходе из метро, и тогда, когда это будет необходимо. И мы уже создали для этого петицию!" – написала Супрун на своей странице в Facebook.

Подписать петицию можно по этой ссылке.

Напомним, что Ульяна Супрун рассказала, как эффективно наладить рабочий процесс в офисе после карантина.