Супрун закликала підписати петицію на установку антисептиків в київському метро

Уляна Супрун запропонувала українцям підписати петицію на установку в київському метро антисептиків. Екскерівник МОЗ є також автором цієї петиції. Вона підкреслила, що коронавірус не зникне з ослабленням або завершенням карантину. Але ми вже можемо почати діяти, щоб готуватися до виходу з карантину.

Гігієна рук, зокрема миття милом і водою - один з найбільш ефективних способів для знищення небезпечних патогенів, які легко можуть перенестися з поверхонь на наші руки, на руки іншої людини або інші поверхні. Особливо, в громадських місцях, де спостерігається велике скупчення людей.

Проблема в тому, що в таких місцях найчастіше немає доступу до води та мила. Крім того, немає можливості це забезпечити. Але рішенням може бути встановлення спиртових антисептиків, яким зможе скористатися кожен в разі необхідності. Такі антисептики пропонують встановити у КП "Київський метрополітен".

За планом уряду, відкриття метро в Києві планується у декілька етапів. На третьому з п'яти етапів виходу країни з карантину, метрополітен запрацює для "окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями". На передостанньому (четвертому етапі) етапі метро запрацює у звичайному режимі.

"Це може статися вже досить скоро, тому до цього часу треба почати підготовку як можна швидше. Можна вимагати встановити диспенсери з антисептиками на станціях метро в київському метрополітені, щоб кожен міг скористатися ним на вході або виході з метро, і тоді, коли це буде необхідно. І ми вже створили для цього петицію!" – написала Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Підписати петицію можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, як ефективно налагодити робочий процес в офісі після карантину.