Супрун предостерегла украинцев об опасности: умирают тысячи

Супрун предостерегла украинцев об опасности (фото: РБК-Украина)

Супрун дала украинцам важные советы

Уляна Супрун рассказала, как правильно хранить продукты и что она думает касательно уличной еды. Эксперт считает, что лучше потратить больше времени и самостоятельно приготовить, нежели рисковать своим здоровьем. Соответствующая публикация размещена в соцсети Facebook.

"Более 600 000 000 людей ежегодно болеют из-за потребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 000 - умирают. Чтобы уберечь себя и свою семью, стоит заботиться о гигиене, свежести продуктов и готовить правильно", - указано в посте.

Для того, чтобы уберечься, Супрун советует тщательно мыть продукты, следить за сроком годности, а также отделять сырые продукты от других. Также эксперт советует следить за тем, чтобы в помещении отсутствовали грызуны и насекомые.

"Если муха все же села на продукты, их нужно помыть или приготовить под высокой температурой, или не есть, если ни то, ни другое невозможно. Ведь мухи переносят очень большое количество болезней - кишечных инфекций, инфекций глаз, инфекций кожи и гельминтов", - пишет и.о. министра здравоохранения.

Готовить сырую мясо и рыбу специалист рекомендует соблюдая температурный режим:

Высокая температура уничтожает опасные микроорганизмы.

Супы и жаркое стоит прокипятить, чтобы быть уверенными, что они приготовлены при температуре свыше 70 градусов.

Сок готового мяса должен быть светлым, а не розовым.

Будьте особенно внимательны с мясным фаршем, мясными рулетами и большими кусками мяса.

Супрун рассказала об уличной торговле (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"И еще раз хотим напомнить о шаурме, хот-догах и беляшах, которые продаются возле дома, на остановках или в переходе. Это всегда потенциально опасно - прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальные сомнения по соблюдению санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где ее покупаете - воздержитесь от нее", - подытожила Супрун.

Напомним, что Супрун назвала "зону риска" для детей, которые могут проглотить инородное тело.

Мы сообщали о том, что Уляна Супрун напомнила правила безопасности, которые помогут избежать заражения ботулизмом и рассказала, какими симптомами оно проявляется.

Также мы писали, что Уляна Супрун развеяла распространенный миф касательно выгорания. Она сообщила, что данное состояние не является болезнью.