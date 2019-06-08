Супрун застерегла українців про небезпеку: помирають тисячі

Супрун застерегла українців про небезпеку (фото: РБК-Україна)

Супрун дала українцям важливі поради

Уляна Супрун розповіла, як правильно зберігати продукти і що вона думає стосовно вуличної їжі. Експерт вважає, що краще витратити більше часу та самостійно приготувати, ніж ризикувати своїм здоров'ям. Відповідна публікація розміщена у соцмережі Facebook.

"Більше 600 000 000 людей щорічно хворіють через споживання їжі, яка була заражена бактеріями, вірусами, паразитами, токсинами або хімічними речовинами. Близько 420 000 - помирають. Щоб уберегти себе і свою сім'ю, варто дбати про гігієну, свіжість продуктів і готувати правильно", - зазначено в пості.

Для того, щоб уберегтися, Супрун радить ретельно мити продукти, стежити за терміном придатності, а також відокремлювати сирі продукти від інших. Також експерт радить стежити за тим, щоб у приміщенні були відсутні гризуни та комахи.

"Якщо муха все ж сіла на продукти, їх треба помити або приготувати під високою температурою, або не їсти, якщо ні те, ні інше неможливе. Адже мухи переносять дуже велику кількість хвороб - кишкових інфекцій, інфекцій очей, інфекцій шкіри і гельмінтів", - пише в. о. міністра охорони здоров'я.

Готувати м'ясо і сиру рибу фахівець рекомендує дотримуючись температурний режим:

Висока температура знищує небезпечні мікроорганізми.

Супи варто прокип'ятити, щоб бути впевненими, що вони приготовані при температурі понад 70 градусів.

Сік готового м'яса повинен бути світлим, а не рожевим.

Будьте особливо уважні з м'ясним фаршем, м'ясними рулетами і великими шматками м'яса.

Супрун розповіла про вуличну торгівлю (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"І ще раз хочемо нагадати про шаурму, хот-доги та біляші, які продаються біля будинку, на зупинках або у переході. Це завжди потенційно небезпечно - насамперед через м'ясо та різноманітні соуси на основі майонезу. Якщо є хоч мінімальні сумніви по дотриманню санітарних норм та правил зберігання їжі в місці, де її купуєте - утримайтеся від неї", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, що Супрун назвала "зону ризику" для дітей, які можуть проковтнути чужорідне тіло.

Ми повідомляли про те, що Уляна Супрун нагадала правила безпеки, які допоможуть уникнути зараження ботулізмом і розповіла, якими воно проявляється симптомами.

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