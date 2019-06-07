Что делать, если дети проглотили посторонний предмет: Супрун дала ответ

Фото: коллаж РБК-Украина

Супрун назвала "зону риска" для детей, которые могут проглотить инородное тело

Уляна Супрун рассказала, что к хирургам больницы Охматдет за год обращается около 500 детей с жалобами на проглатывания инородных тел, и каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации. Самыми распространенными подобными "блюдами" становятся детали от игрушек, монеты, булавки, батарейки, серьги или цепочки. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что даже самые ответственные родители иногда не успевают заметить, как ребенок может проглотить какую-то безделушку.

Посторонние предметы, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, могут нести серьезную угрозу для здоровья и жизни малыша.

Супрун подчеркнула, что в зоне риска дети от 1 до 3 лет, которые чаще всего проглатывают несъедобные вещи. Также она проинформировала, что были зафиксированы случаи проглатывания булавки малышами в возрасте 1, 7 и 9 месяцев.

"Часто это происходит вследствие того, что родители оставляют ребенка без присмотра или же сознательно позволяют играть предметами, которые содержат опасные детали. Увеличению количества несчастных случаев также способствует свободная продажа некачественных или запрещенных для определенного возраста детей игрушек. Бывают случаи, когда старшие братья или сестры во время игры "кормят" меньших батарейками, монетами, стеклянными шариками для декора", - написала она.

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Также Супрун привела список предметов, которые чаще всего глотают дети, и рассказала про их опасность:

Кнопкоподобные литиевые батарейки. Попадая в пищеварительный тракт, они за короткий промежуток времени могут нагреться до температуры более 100 градусов. Поэтому из нее вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язв слизистых оболочек.

Детские конструкторы, которые часто содержат большое количество маленьких высокомощных магнитов. Если их проглотить, органы между магнитами подвергаются воздействию высокого давления. Затем возникает нарушение кровоснабжения в этой зоне, некроз стенки или кишечная непроходимость. Супрун отметила, что в данных случаях ребенок будет нуждаться в сложной операции.

Популярные гидрогелевые шарики. Попадая в желудок, они могут значительно увеличиваться в объеме и привести к кишечной непроходимости.

Безоары. Эти инородные тела, которые формируются при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, постепенно накапливаются в желудке. Они могут формироваться от нескольких дней до неопределенного промежутка времени, достигать очень больших размеров и заполнять весь объем желудка. Большие безоары могут вызывать тяжелые осложнения: кишечную непроходимость, язвы, перфорации, кровотечения. Для их устранения необходимо оперативное вмешательство.

У детей чаще бывают трихобезоары, возникающие вследствие так называемого "синдрома Рапунцель". Он проявляется вырыванием своих или чужих волос и их глотанием. Со временем эти волосы накапливается в желудке.

Также могут образовываться фитобезоары, которые формируются в результате потребления большого количества хурмы и других продуктов растительного происхождения, которые содержат много клетчатки.

Пиксобезоары возникают в результате постоянного проглатывания жевательной резинки или пластилина.

Супрун рассказала, что инородное тело в пищеводе может вызвать слюнотечение, боли за грудиной, невозможность проглотить даже жидкость. В желудке или кишечнике они обычно бессимптомные. При вдыхании инородного тела в дыхательные пути возможно затрудненное дыхание, кашель. Иногда таких детей безуспешно долго лечат от бронхита.

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Для того, чтобы уберечь ребенка от глотания посторонних предметов, необходимо:

Обращать внимание на возрастные ограничения игрушек.

Не держать мелкие вещи в зоне доступности ребенка.

Не использовать предметы быта, такие как пульт от телевизора, часы, электронные весы и прочее, в качестве игрушек или для отвлечения детей.

Если ребенок совсем маленький, лучше не держать дома ничего, что имеет маленькие магниты и игрушки, для работы которых требуются маленькие батарейки.

Если у вас нескольких детей, попробуйте объяснить старшим, какие предметы опасно давать малышам, и предложите сразу прятать такие вещи.

Супрун рассказала, что родители должны немедленно и обязательно обратиться к врачу, если:

Ребенок проглотил батарейку любого размера; один или несколько магнитов; любое инородное тело, вызывающее слюнотечение, рвоту, невозможность самостоятельно глотать; любое инородное тело, которое имеет колющие, режущие или острые строения.

"В любом случае, если предполагаете, что ребенок проглотил инородное тело, нужно проконсультироваться с семейным врачом для решения дальнейшей тактики", - говорится в сообщении Супрун.

Также она призвала быть внимательными, выбирая игрушки для ребенка, тщательно прятать опасные предметы и хранить мелочь в недоступных местах.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, недавно Уляна Супрун напомнила правила безопасности, которые помогут избежать заражения ботулизмом и рассказала, какими симптомами оно проявляется.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун развеяла распространенный миф касательно выгорания. Она сообщила, что данное состояние не является болезнью.

Напомним, ранее Уляна Супрун посоветовала родителям обязательно поговорить со своими детьми-подростками о сексе, средствах контрацепции и болезнях, которые передаются половым путем.