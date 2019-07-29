Супрун напомнила украинцам о важной процедуре: все подробности

Супрун советует украинцам делать повторные прививки (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун сделала повторную прививку от дифтерии и столбняка и советует всем поступить также

Уляна Супрун рассказала, что сегодня, 29 июля, сделала повторные прививки против дифтерии и столбняка. При этом и. о. министра здравоохранения призывает украинцев также не затягивать с этим и пройти повторную вакцинацию. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, дифтерия - очень опасная болезнь. Она даже страшнее чем корь, потому что смертность гораздо выше. По данным статистики, из 1 000 больных умирает от 50 до 100 человек.

Супрун также отметила, что в Украине крайне низкий уровень охвата прививками от этой инфекции: вакцинированы только 70% детей, взрослых - еще меньше.

Уляна Супрун (фото: facebook.com/ulanasuprun)

В 2018 году каждый второй взрослый украинец не сделал необходимые прививки. Если так продолжиться дальше, то эксперты прогнозируют возможную вспышку дифтерии.

Есть две основные причины такого падения уровня вакцинации в Украине. Первая - масштабная антивакцинная кампания, в том числе со стороны России. Вторая возникла из-за того, что поставки вакцин стали нерегулярными и начался беспорядок в закупках.

Супрун напомнила, что прививку от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет.

Детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М.

Уляна Супрун (фото: Гонтар Владимир/Униан)

Далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть если последняя прививка против дифтерии получена в 16 лет, следующее нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.

Если вы уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующих прививках - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДС-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не менее 30 дней и шесть месяцев между второй и третьей прививками.

Сейчас во всех областях Украины есть качественная и безопасная вакцина в достаточном количестве - более 2 миллионов доз вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. Сделать прививку могут все бесплатно у своего семейного врача, терапевта или педиатра.

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