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Супрун нагадала українцям про важливу процедуру: усі подробиці

STYLERЖиття    29.07.2019 - 13:42
Супрун нагадала українцям про важливу процедуру: усі подробиці
Супрун радить українцям робити повторні щеплення (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун зробила повторне щеплення від дифтерії і правця і радить всім зробити також

Уляна Супрун розповіла, що сьогодні, 29 липня, зробила повторні щеплення проти дифтерії та правця. При цьому і. о. міністра охорони здоров'я закликає українців також не затягувати з цим і пройти повторну вакцинацію. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, дифтерія - дуже небезпечна хвороба. Вона навіть страшніше ніж кір, тому що смертність набагато вище. За даними статистики, з 1 000 хворих помирає від 50 до 100 чоловік.

Супрун також зазначила, що в Україні вкрай низький рівень охоплення щепленнями від цієї інфекції: вакциновані тільки 70% дітей, дорослих - ще менше.

Супрун нагадала українцям про важливу процедуру: усі подробиці

Уляна Супрун (фото: facebook.com/ulanasuprun)

В 2018 році кожен другий дорослий українець не зробив необхідні щеплення. Якщо так триватиме і далі, то експерти прогнозують можливий спалах дифтерії.

Є дві основні причини такого падіння рівня вакцинації в Україні. Перша - масштабна антивакційна кампанія, в тому числі з боку Росії. Друга виникла через те, що постачання вакцин стали нерегулярними і почався безлад в закупівлях.

Супрун нагадала, що щеплення від дифтерії повинні отримувати всі - і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років.

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП в 2, 4 і 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять в 6 років вакциною АДС, наступну у 16 років - АДП-М

Супрун нагадала українцям про важливу процедуру: усі подробиці

Уляна Супрун (фото: Гонтар Володимир/Уніан)

Далі необхідно вакцинуватися повторно кожні 10 років. Тобто якщо останне щеплення проти дифтерії отримано в 16 років, потрібно зробити наступне 26. І так далі кожні десять років.

Якщо ви вже дорослі, але не були раніше вакциновані або у вас немає відповідних записів про щеплення - для захисту від дифтерії і правця необхідна триразова вакцинація АДП-М. Між першим та другим щепленнями інтервал повинен бути не менше 30 днів і шість місяців між другим та третім щепленнями.

Зараз в усіх областях України є якісна і безпечна вакцина в достатній кількості - більше 2 мільйонів доз вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку та правця. Зробити щеплення можуть безкоштовно у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, чим небезпечні вірусні захворювання.

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