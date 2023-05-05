Супершвидкий солоний пиріг: на готування 10 хвилин, а сита вся родина
Солоний пиріг з листкового тіста можна легко і просто приготувати за 10 хвилин, а їсти його - суцільне задоволення для всієї родини.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.
Складники:
- Листкове дріжджове тісто - 500 г
- Бекон або ковбаса - 200 г
- Сир - 150 г
- Томатний соус -100-150 г
- Яєчний жовток - 1 шт.
- Молоко - 1 ст. л.
Покрокове приготування
Наріжте бекон, ковбасу чи шинку смужками. На крупній тертці натріть сир.
Посипте поверхню борошном. Викладіть пласти листкового тіста, за необхідності - розкатайте до товщини близько 3 міліметрів.
Змажте соусом, викладіть бекон і посипте сиром. Згорніть тісто в рулети і поріжте на шматочки приблизно 5 сантиметрів.
Викладіть шматочки пирога у змазану олією форму. Змішайте жовток з молоком і змажте пиріг. І випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40-45 хвилин.
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