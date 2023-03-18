Найшвидше тісто для піци, яке вам захочеться готувати знову і знову
Домашня піца на тонкому тісті порадує всю вашу родину. А якщо її готувати дуже просто, вам захочеться повторювати це знову і знову.
Своїм способом поділилася кулінар Alina FooDee у YouTube.
Складники на дві піци:
- 130 г борошна
- 7 г сухих швидкодіючих дріжджів
- 240 мл гарячої води 50-55 градусів
- 0,5 чайної ложки солі
- + 260 г борошна
- 1 ст. л. оливкової олії
- + інгредієнти для улюбленої начинки
Покрокове приготування
Одразу поставте духовку прогріватися на максимум (250 градусів чи більше).
Змішайте 130 г борошна з дріжджами в глибокому посуді. Залийте все гарячою водою.
Додайте сіль і решту борошна (260 г). Замісіть лопаткою. Додайте оливкову олію.
Викладіть на поверхню і вимішуйте кілька хвилин, доки тісто не перестане липнути до рук. Покладіть тісто в миску і накрийте рушником.
Приготуйте улюблену начинку: наприклад, візьміть томатний соус, базилік, наріжте помідори, оливки, цибулю, сир, ковбасу.
Поверніться до тіста. Розділіть навпіл, і розкатайте чи розтягніть першу половинку. Викладіть її на встелене пергаментом деко. Розкладіть зверху всі інгредієнти.
Випікайте протягом 5-10 хвилин в дуже гарячій духовці. Поки перша випікатиметься, займіться другою піцою.
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