Найлінивіші голубці, які ви коли небудь готували (відео)
Ліниві голубці - дуже простий перевірений спосіб приготування ситної страви до обіду чи вечері. Серед багатьох рецептів є такі, які можуть вразити своєю простотою.
Своїм способом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Складники:
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 1 зубчик
- Морква - 1 шт.
- Капуста - 400 г
- Фарш - 500 г
- Рис - 150 г
- Томатний соус - 150 г
- Сметана - 150 г
- Лавровий лист - 1 шт.
- Сіль, чорний мелений перець - на смак
- Кип'яток - 400 мл
Покрокове приготування
Наріжте кубиком цибулю, подрібніть часник, натріть моркву на крупній тертці. Капусту наріжте крупним кубиком.
Обсмажте на олії цибулю, додайте моркву і трохи просмажте. Додайте будь-який фарш і обсмажте все разом, помішуючи.
Всипте на сковороду капусту і обсмажте все разом кілька хвилин. Додайте часник, промитий рис, томатний соус, сметану, лавровий лист, чорний мелений перець, сіль.
Все перемішайте, влийте кип'яток і протушкуйте під кришкою близько 25 хвилин.
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