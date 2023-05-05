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Супербыстрый соленый пирог: на приготовление 10 минут, а сыта вся семья

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Пятница 05 мая 2023 18:30
Супербыстрый соленый пирог: на приготовление 10 минут, а сыта вся семья Как приготовить быстрый соленый пирог (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Соленый пирог из слоеного теста можно легко и просто приготовить за 10 минут, а есть его - сплошное удовольствие для всей семьи.

Рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Слоеное дрожжевое тесто - 500 г
  • Бекон или колбаса - 200 г
  • Сыр - 150 г
  • Томатный соус -100-150 г
  • Яичный желток - 1 шт.
  • Молоко - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте бекон, колбасу или ветчину полосками. На крупной терке натрите сыр.

Посыпьте поверхность мукой. Выложите пласты слоеного теста, при необходимости - раскатайте до толщины около 3 миллиметров.

Смажьте соусом, выложите бекон и посыпьте сыром. Сверните тесто в рулеты и порежьте на кусочки примерно 5 сантиметров.

Выложите кусочки пирога в смазанную растительным маслом форму. Смешайте желток с молоком и смажьте пирог. И выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.

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