У супермаркетах Києва подешевшають яйця: коли це станеться

Ціна на яйця в Україні за часів широкомасштабної війни з Росією била всі рекорди. Але незабаром вартість популярного білкового продукту у супермаркетах Києва зміниться, зокрема впаде.

Про це "Фокусу" розповіла старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Пашко.

Коли яйця подешевшають?

За прогнозними розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, ціни на курячі яйця зберігатимуться до Великодніх свят на рівні 70,60-71,50 грн за десяток, залежно від марки та умов у певній мережі супермаркетів.

Після свята Великодня ціна піде вниз, оскільки збільшилася кількість курей, які нестимуться.

"Нагадаю, поголів'я курей-несучок оновлюється щовесни, але у 2022 році через важку ситуацію в країні відбулася технологічна перерва. У найближчі місяці виробництво яєць зростатиме, адже почнуть нестись ті курки-несучки, поголів'я яких відновили на підприємствах пів року тому", - уточнила Світлана Пашко.

Причини падіння цін на яйця

Крім того, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко вважає, що збільшення пропозиції курячих яєць на ринку завдяки зростанню обсягів виробництва та посиленню сезонного фактору, сприятиме розширенню надходжень продукції від домогосподарств і надаватиме безпосередній вплив на формування цін вже наприкінці першого кварталу. За його прогнозом, уже в березні 2023 року яйця можуть подешевшати.

"Виробники виконали взяті зобов'язання і протягом останнього кварталу минулого року посадили на вирощування близько 4,5 млн голів добового молодняку птиці, що на 25% більше у порівнянні з поголів'ям вересня. У січні поточного року збільшення поголів'я курей-несучок продовжилося. Відповідно, відбувається поступове оновлення обсягів виробництва яєць", - сказав Карпенко.

Скільки коштуватимуть яйця?

Експерти прогнозують значне падіння вартості продукту після Великодня.

У першому півріччі 2023 року очікується наступна зміна середніх цін на десяток курячих яєць С1 у великих мережах супермаркетів: