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Що буде з організмом, якщо їсти яйця кожного дня: важливе пояснення

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Субота 11 лютого 2023 12:01
Що буде з організмом, якщо їсти яйця кожного дня: важливе пояснення Чи можна їсти яйця кожного дня (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яйця містять багато корисних вітамінів і мікроелементів, які необхідні для організму людини. Однак, важливо знати, чи можна кожного дня їсти яйця і чи є якісь протипоказання до вживання цього продукту.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.

Користь яєць

Яйця - загальнодоступний продукт, який споживають кожного дня не тільки в натуральному вигляді, але і як інгредієнт в різних стравах.

За словами нутриціолога, яйця мають таку користь:

  • вони є джерелом двох важливих макроелементів: білка та жиру;
  • яєчні жовтки особливо багаті білком, залізом і цинком, які важливі для імунної функції, відновлення тканин і росту;
  • містять велику кількість вітамінів A, D, E, K і кілька вітамінів групи B;
  • яєчні білки містять білок і менш калорійні, ніж жовтки. Мають багато необхідних вітамінів групи В, таких як вітаміни В2, В3 і В5;
  • яєчний білок є найбільш легкозасвоюваним джерелом білка.

Чи можна вживати щодня

Загалом мінусом яєць є те, що вони належать до переліку продуктів-алергенів. Тому цей продукт діткам вводять в раціон після року.

Також, якщо є непереносимість даного продукту - їх та продукти, які містять цей алерген потрібно виключити з раціону.

Поживна цінність одного середнього яйця:

  • 72 ккал;
  • 6,25 г білка;
  • 5 грамів жиру;
  • 0,5 грама вуглеводів;
  • 0,75 грама клітковини;
  • 0,2 грама цукру.

Нутриціолог каже, що існує версія, що споживання яєць кожного дня може призвести до серцево-судинних захворювань, оскільки в жовтку є холестерин.

"Я великий поціновувач в різних варіантах їх приготування - дотримуюсь пропорції 1 цільне яйце і 3 білки (5 днів на тиждень)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коричневі яйця не більше поживні, ніж білі. Колір і розмір яєць визначаються природою курки, яка може давати білі, кремові, коричневі, блакитні, зелені або крапчасті яйця.

Також колір жовтка відображає не харчову цінність, а тип корму для птиці.

Раніше ми повідомляли, які ознаки вказують на те, що яйця вже не можна їсти.

Також ми писали, чому яйця не радять зберігати у холодильнику.

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