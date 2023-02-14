В супермаркетах Киева подешевеют яйца: когда это произойдет
Цена на яйца в Украине за время широкомасштабной войны с Россией била все рекорды. Но скоро стоимость популярного белкового продукта в супермаркетах Киева изменится, в частности упадет.
Об этом изданию "Фокус" рассказала старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Пашко.
Когда яйца подешевеют?
По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цены на куриные яйца будут сохраняться до Пасхальных праздников на уровне 70,60-71,50 грн за десяток, в зависимости от марки и условий в определенной сети супермаркетов.
После праздника Пасхи цена пойдет вниз, так как увеличилось количество кур, которые будут нестись.
"Напомню, поголовье кур-несушек обновляется каждую весну, но в 2022 году из-за тяжелой ситуации в стране произошел технологический перерыв. В ближайшие месяцы производство яиц будет расти, ведь начнут нестись те курицы-несушки, поголовье которых возобновили на предприятиях пол года назад ", - уточнила Светлана Пашко.
Причины падения цен на яйца
Кроме того, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко считает, что увеличение предложения куриных яиц на рынке благодаря росту объемов производства и усилению сезонного фактора, поспособствует расширению поступлений продукции от домохозяйств и будет оказывать непосредственное влияние на формирование цен уже в конце первого квартала. По его прогнозу уже в марте 2023 года яйца могут подешеветь.
"Производители выполнили взятые обязательства и в течение последнего квартала прошлого года посадили на выращивание около 4,5 млн голов суточного молодняка птицы, что на 25% больше по сравнению с поголовьем сентября. В январе текущего года увеличение поголовья кур-несушек продолжилось. Соответственно, происходит постепенное обновление объемов производства яиц", - сказал Карпенко.
Сколько будут стоить яйца?
Эксперты прогнозируют значительное падение стоимости продукта после Пасхи.
В первом полугодии 2023 года ожидается следующее изменение средних цен на десяток куриных яиц С1 в крупных сетях супермаркетов:
- первая декада февраля: 74,15 грн.;
- накануне Пасхи: (16 апреля): 66,74 - 63,03 грн.;
- после Пасхи (со второй половины апреля): 48,20 – 44,49 грн.
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