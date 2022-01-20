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Все Суперлуния 2022: когда ждать особенную Луну, и в чем ее опасность

Автор: Светлана Мащенко

Суперлуние - это особенное полнолуние, во время которого Луна находится в перигее - максимально близко к нашей планете. Диск спутника кажется больше, ярче, также усиливается и энергия Луны. Чаще всего периоды суперлуний называют негативными, но не всегда.

Всего в 2022 году нас ждет три суперлуния, пишет SlovoFraza.

14 июня - Суперлуние в Стрельце

Астрологи говорят, что полная Луна в Стрельце не является очень опасной, но ее максимальное приближение к Земле в этот день будет точно не самым благоприятным.

В этот день лучше не отправляться в дорогу, не менять резко обстановку, не делать дорогостоящие покупки в интернете. Займитесь спокойными домашними делами и рабочими обязанностями.

13 июля - Суперлуние в Козероге

Это будет время существенного энергетического диссонанса, ведь такая комбинация не очень гармонична. Из-за сильного приближения Луны к Земле негативная энергия светила будет более опасной, чем обычно.

В этот день лучше не заниматься сложными делами, а посвятить время будничным занятиям или отдыху.

12 августа - Суперлуние в Водолее

Считается, что такое положение самое спокойное. День в целом сложно назвать плохим, но все же астрологи рекомендуют ограничить себя самыми неотложными делами.

В этот день нежелательно рисковать, тратить много денег, выяснять отношения с близкими и коллегами по работе.

Ранее мы писали, в чем особенность первого в 2022-м году "волчьего" полнолуния в январе.

Также астролог предупредила про период Ретроградной Венеры, рассказав, кому она принесет удачу, а кому - нет.

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