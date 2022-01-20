Всі Суперповні 2022: коли чекати особливий Місяць, і в чому його небезпека

14 червня - Суперповня у Стрільці

Астрологи кажуть, що повний місяць у Стрільці не є дуже небезпечним, але його максимальне наближення до Землі в цей день буде точно не найсприятливішим.

У цей день краще не вирушати в дорогу, не міняти різко обстановку, не робити дорогі покупки в інтернеті. Займіться спокійними домашніми справами і робочими обов'язками.

13 липня - Суперповня у Козерозі

Це буде час істотного енергетичного дисонансу, адже така комбінація не дуже гармонійна. Через сильне наближення місяця до Землі негативна енергія світила буде більш небезпечною, ніж зазвичай.

У цей день краще не займатися складними справами, а присвятити час буденним заняттям або відпочинку.

12 серпня - Суперповня у Водолії

Вважається, що такий стан найспокійніший. День в цілому складно назвати поганим, але все ж астрологи рекомендують обмежити себе найнагальнішими справами.

У цей день небажано ризикувати, витрачати багато грошей, з'ясовувати стосунки з близькими і колегами по роботі.