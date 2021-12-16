Близится Ретроградная Венера: дата и что строго запрещено в это время

Венера перейдет в ретроградное движение с 19 декабря и пробудет в таком состоянии до 1 февраля. В этот период нас ждут определенные перемены в настроениях, эмоциональном состоянии, действиях и так далее.

Что можно и нельзя делать в это время, Lite рассказала знаменитый астролог Арина Артуровна.

"Особенный эмоциональный всплеск, нестабильность настроения, хандра и тоска - яркие примеры того, что ожидает человека в этот период. Именно в это время нередко принимаются решения по радикальной смене имиджа, также происходит переоценка ценностей", - говорит астролог.

По словам Арины Артуровны, во время ретроградности планеты может возникать желание вернуться к старым связям, восстановить давно разрушенное, доделать недоделанное.

"Даже если поиск старых партнеров не предусмотрен планами, неожиданная встреча может произойти сама собой. Поэтому в данном периоде очень важно разобраться не только в своих чувствах в личном плане, но и решить деловые и финансовые вопросы", - рассказывает эксперт.

Как правило, ретроградное время позволяет намного легче пережить все внутренние и внешние катаклизмы и подготовиться к новому витку отношений или сотрудничества.

Личные отношения, которые зародились во время ретроградной Венеры, как правило, никакого будущего не предполагают.

Особое внимание следует уделять финансовым вопросам. Не нужно давать деньги в долг, с некоторой долей осторожности надо отнестись к депозитным вкладам, нельзя вестись на разного рода скидки и "выгодные предложения".

При ретроградной Венере не стоит делать следующее:

начинать новые знакомства и отношения, решать вопросы, связанные с бракосочетанием;

пользовать услугами ивент-компаний для проведения торжеств и праздников;

покупать предметы роскоши, интерьерные элементы, антиквариат, дорогие вещи;

заниматься бизнес-планом, делать финансовые вливания, снимать депозиты - отложите все действия, касающиеся денег;

проводить мероприятия, касающиеся юрисдикции - заключение договоров, проведение финансовых операций;

делать незапланированные хирургические операции, новые косметологические процедуры;

приобретать и создавать компании, оформлять патенты.

При ретроградной Венере рекомендуется:

приводить к завершению дела, которые были начаты раньше, проекты, связанные со сферой Венеры - мир моды, красоты, искусство и прочее;

заниматься переоценкой личных эстетических и этических ценностей;

смотреть по-другому на брак и деловые отношения в бизнесе;

пересматривать состав своего гардероба, выбрасывать или отдавать на благотворительность лишние или ненужные вещи;

посвящать время духовному росту, посещать заведения культуры;

уделять внимание реализации собственных творческих изысканий - полезно будет заняться делами, которые всегда откладывали на потом;

уделять больше времени близким людям, родителям и детям;

заниматься обустройством домашнего пространства, его эстетической частью;

заниматься рукоделием или пробовать новое хобби.

Отметим, что в состоянии ретроградности Венера бывает на протяжении около 40 дней приблизительно каждые полтора года. При обратном движении планеты все то, за что она отвечает, находится в абсолютно другом измерении.