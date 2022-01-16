Волчье полнолуние в январе 2022: почему оно особенное и что строго запрещено
Январское полнолуние, которое называют также "волчьим" произойдет в крещенский Сочельник, 18 января в 01:51 по киевскому времени.
Что можно и нельзя делать в это время, почему такое событие считается особенным - читайте ниже в материале Styler.
Почему полнолуние в январе называют "волчьим"
Такое название происходит еще от индийских племен - они давали каждому полнолунию в году свое имя.
Волк же считался тотемным животным, которое имеет тесную связь с потусторонним миром. В январе в холодные ночи животные становились более опасными, поэтому первое полнолуние года получило такое имя.
Другие названия этого полнолуния: Суровая Луна, Тяжелая Луна, Замерзшая Луна, Центральная Луна (так как это середина холодного сезона).
Что можно и нужно делать в период полнолуния
Считается, что этот день всегда эмоционально напряженный: мы можем испытывать излишнюю эмоциональность, быть импульсивными, раздражительными.
Тем не менее, это время благоприятно для реализации различных творческих замыслов.
В этот день можно сделать следующее:
- съездить в гости к родственникам,
- заняться медитациями и духовными практиками,
- отдохнуть, расслабиться, отправиться на прогулку.
В полнолуние эксперты рекомендуют придерживаться диеты (легкая пища, отказ от алкоголя), посвятить время умеренным физическим нагрузкам (бассейн, йога, пилатес и прочее).
Что запрещено делать в полнолуние
- Стричь волосы, проводить косметологические процедуры, хирургические операции.
- Быть агрессивным, конфликтовать.
- Зачинать детей.
- Начинать курсовое лечение.
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