Волчье полнолуние в январе 2022: почему оно особенное и что строго запрещено

Январское полнолуние, которое называют также "волчьим" произойдет в крещенский Сочельник, 18 января в 01:51 по киевскому времени.

Что можно и нельзя делать в это время, почему такое событие считается особенным - читайте ниже в материале Styler .

Почему полнолуние в январе называют "волчьим"

Такое название происходит еще от индийских племен - они давали каждому полнолунию в году свое имя.

Волк же считался тотемным животным, которое имеет тесную связь с потусторонним миром. В январе в холодные ночи животные становились более опасными, поэтому первое полнолуние года получило такое имя.

Другие названия этого полнолуния: Суровая Луна, Тяжелая Луна, Замерзшая Луна, Центральная Луна (так как это середина холодного сезона).

Что можно и нужно делать в период полнолуния

Считается, что этот день всегда эмоционально напряженный: мы можем испытывать излишнюю эмоциональность, быть импульсивными, раздражительными.

Тем не менее, это время благоприятно для реализации различных творческих замыслов.

В этот день можно сделать следующее:

съездить в гости к родственникам,

заняться медитациями и духовными практиками,

отдохнуть, расслабиться, отправиться на прогулку.

В полнолуние эксперты рекомендуют придерживаться диеты (легкая пища, отказ от алкоголя), посвятить время умеренным физическим нагрузкам (бассейн, йога, пилатес и прочее).

Что запрещено делать в полнолуние