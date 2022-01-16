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Волчье полнолуние в январе 2022: почему оно особенное и что строго запрещено

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Воскресенье 16 января 2022 13:18
Волчье полнолуние в январе 2022: почему оно особенное и что строго запрещено Фото: Когда полнолуние в январе 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Январское полнолуние, которое называют также "волчьим" произойдет в крещенский Сочельник, 18 января в 01:51 по киевскому времени.

Что можно и нельзя делать в это время, почему такое событие считается особенным - читайте ниже в материале Styler.

Почему полнолуние в январе называют "волчьим"

Такое название происходит еще от индийских племен - они давали каждому полнолунию в году свое имя.

Волк же считался тотемным животным, которое имеет тесную связь с потусторонним миром. В январе в холодные ночи животные становились более опасными, поэтому первое полнолуние года получило такое имя.

Другие названия этого полнолуния: Суровая Луна, Тяжелая Луна, Замерзшая Луна, Центральная Луна (так как это середина холодного сезона).

Что можно и нужно делать в период полнолуния

Считается, что этот день всегда эмоционально напряженный: мы можем испытывать излишнюю эмоциональность, быть импульсивными, раздражительными.

Тем не менее, это время благоприятно для реализации различных творческих замыслов.

В этот день можно сделать следующее:

  • съездить в гости к родственникам,
  • заняться медитациями и духовными практиками,
  • отдохнуть, расслабиться, отправиться на прогулку.

В полнолуние эксперты рекомендуют придерживаться диеты (легкая пища, отказ от алкоголя), посвятить время умеренным физическим нагрузкам (бассейн, йога, пилатес и прочее).

Что запрещено делать в полнолуние

  • Стричь волосы, проводить косметологические процедуры, хирургические операции.
  • Быть агрессивным, конфликтовать.
  • Зачинать детей.
  • Начинать курсовое лечение.

Ранее астролог рассказала, чего нам ждать от периода ретроградной Венеры, что можно и нельзя делать. Это событие будет происходить до конца января 2022.

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