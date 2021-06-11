Суперкомпьютер определил судьбу Украины на Евро 2020. Шевченко "накаркал"?

Что спрогнозировал компьютер

В группе А фаворитом станет Италия, на втором месте – Турция, на третьем – Швейцария. В группе В на первом месте Бельгия, на втором – Дания, на третьем – Россия. В группе С – первое место за Нидерландами, второе – за Украиной, третье – за Австрией. В группе D на первом месте Англия, на втором Хорватия, на третьем – Чехия. В группе Е на первом месте Испания, на втором – Польша. В группе F первое место возьмет Франция, второе – Португалия, третье – Германия.

Украине просто не повезет

Именно в 1/8 финала Украине не повезет. По прогнозу компьютера сборная Украины в 1/8 финала будет играть со сборной Италии и проиграет со счетом 2:1. И соответственно – вылетит. Стоит отметить, что Андрей Шевченко в одном из интервью сказал, что именно с этой командой он не хотел бы встретиться на турнире.

Скриншот (talksport.com)

Что компьютер говорит о победителях

Победителями четвертьфинала станет Бельгия, Франция, Англия и Германия. Полуфинал тоже станет интересным – Франция разгромит Бельгию, а Германия с Англией сыграют вничью, но все решит пенальти, в пользу Германии.

Победителями чемпионата станут игроки сборной Франции, которые в финале минимально одолеют Германию.

Скриншот (talksport.com)

Футболистам Германии есть за что бороться

Кстати, директор национальной сборной Германии Оливер Бирхофф пообещал каждому игроку по 400 000 евро за победу в чемпионате Евро 2020.

Это самый большой призовой фонд за всю историю футбола. В 2018 году эта сумма составляла по 350 000 евро в Германии, на Евро 2016 - по 300 000 евро.

Поэтому у немцев будет нешуточная мотивация победить в турнире.