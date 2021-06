GlorytoHeroes: миром ширится флешмоб в поддержку сборной Украины

Депутат и журналист Владимир Арьев призвал украинцев заходить на страницу Чемпионата EURO2020 и писать следующее:

Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

В переводе это звучит так:

Героям слава! Это не политический лозунг или нацистский оклик, как Россия пытается убедить УЕФА. Собственно, это часть исторического девиза, который вдохновляет украинцев идти и побеждать. Перестаньте доверять антиукраинским фейкам и пропаганде, которые распространяет в Европе Москва и Газпром. В спорте нет места лжи!

Слава Украине! Героям слава!

Отметим, что в сети много, кто поддержал Украину. К примеру, Бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Литвы Линкявичюс.

"УЕФА поручило Украине внести изменения в форму Евро 2020, убрав политический лозунг "Героям слава". "Слава Украине" - это нормально, карта Украины с Крымом тоже приемлема. Россия приветствовала решение - поэтому окончательно согласился с тем, что Крым - это Украина!" - написал он.

Скриншот с Twitter