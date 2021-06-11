Суперкомп'ютер визначив долю України на Євро 2020. Шевченко "накаркав"?

Що спрогнозував комп'ютер

В групі А фаворитом стане Італія, на другому місці – Туреччина, на третьому – Швейцарія. В групі В на першому місці Бельгія, На другому – Данія, на третьому – Росія. В групі С - перше місце за Нідерландами, друге – за Україною, третє – за Австрією. В групі D на першому місці Англія, на другому Хорватія, на третьому – Чехія. В групі Е на першому місці Іспанія, на другому – Польща. В групі F перше місце візьме Франція, друге – Португалія, третє – Німеччина.

Україні просто не пощастить

Саме в 1/8 фіналу Україні не пощастить. За прогнозом збірної України в 1/8 фіналу гратиме зі збірною Італії та програє з рахунком 2:1. І відповідно - вилетить. Варто відзначити, що Андрій Шевченко в одному з інтерв'ю сказав, що саме з цією командою він не хотів би зустрітися на турнірі.

Скриншот (talksport.com)

Що комп'ютер говорить про переможців

Переможцями чвертьфіналу стане Бельгія, Франція, Англія і Німеччина. Півфінал теж стане цікавим - Франція розгромить Бельгію, а Німеччина з Англією зіграють внічию, але все вирішить пенальті, на користь Німеччини.

Переможцями чемпіонату стануть гравці збірної Франції, які у фіналі мінімально переграють Німеччину.

Скриншот (talksport.com)

Футболістам Німеччини є за що боротися

До речі, директор національної збірної Німеччини Олівер Бірхофф пообіцяв кожному гравцеві по 400 000 євро за перемогу в чемпіонаті Євро 2020.

Це найбільший призовий фонд за всю історію футболу. У 2018 році ця сума становила по 350 000 євро в Німеччині, на Євро 2016 - по 300 000 євро.

Тому у німців буде неабияка мотивація перемогти у турнірі.