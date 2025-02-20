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Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів 2024/25: хто стане тріумфатором?

Фото: "Ліверпуль" виграв основний раунд ЛЧ (x.com/LFC)
Автор: Styler Editor 4

Штучний інтелект визначив, яка з команд може перемогти у фіналі Ліги чемпіонів

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Opta Analyst.

11-го лютого стартували перехідні матчі ЛЧ за вихід до 1/8 фіналу кубка. 18 – 19-го числа пройдуть матчі-відповіді, за підсумками яких визначиться 8-ка команд, що доєднається до 8-и клубів, які вже завчасно забронювали місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наразі букмекери роблять свої прогнози стосовно того, гравці якої команди підіймуть вухатий кубок над своїми головами. Цікаво, що окрім букмекерських пророцтв своє зробив і суперкомп’ютер.

Зокрема, програма змоделювала матчі 10 000 разів та за їх підсумками назвала свого фаворита. Отож, командою-переможницею на думку Штучного інтелекту став англійський «Ліверпуль». Про це повідомляє Opta Analyst. Шанси «червоних» оцінюються у 24,6%.

Крім того відзначимо, шо до трійки імовірних претендентів на звитягу у найпрестижнішому євротурнірі з футболу  увійшов лондонський Арсенал (16,6%) та міланський Інтер (14,5%) відповідно.

До речі, шанси мадридського Реала знову перемогти у Лізі чемпіонів програма оцінює лише у 4,4%. До того ж, підопічним Карло Анчелотті доведеться ще раз зіграти проти Манчестер Сіті, щоб для початку пробитися до 16-ки найсильніших команд.

Щодо команд, які за версією суперкомп’ютера майже зовсім не мають шансів на перемогу у Лізі чемпіонів, то це французький Брест. ШІ на успіх цієї команди не дає навіть сотої чи десятої одного відсотка.

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Футбол