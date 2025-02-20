Ліга чемпіонів: усі учасники 1/8 фіналу
За результатами стикових матчів визначилися 16 команд, які продовжують боротьбу за головний трофей Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
В стикових іграх брали участь команди, які в основному раунді фінішували на місцях з 9-го до 24-те. Переможці вийшли до 1/8 фіналу де на них уже чекали клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.
Команди, які вийшли в 1/8 фіналу через плей-офф:
- "Фейєнорд"
- "Бенфіка"
- "Брюгге"
- "Баварія"
- ПСЖ
- "Боруссія" Д
- ПСВ
- "Реал"
Команди, що вийшли до 1/8 фіналу напряму:
- "Ліверпуль"
- "Барселона"
- "Арсенал"
- "Інтер"
- "Атлетіко"
- "Байєр"
- "Лілль"
- "Астон Вілла"
Таким чином боротьбу в найпрестижнішому континентальному турнірі продовжують клуби з восьми країн. По три представники мають Англія, Іспанія та Німеччина, по два – Нідерланди та Франція, по одному – Бельгія, Італія та Португалія.
Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 21 лютого. Перші зустрічі пройдуть 4-5 березня, матчі-відповіді – 11-12 березня.
Раніше розповіли, як Трубін з трьома пропущеними вийшов у 1/8 фіналу ЛЧ.