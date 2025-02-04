Суперкомп'ютер назвав чемпіона АПЛ: є лише два варіанти, у “Ман Сіті” шансів – нуль

"Ліверпуль" і лондонський "Арсенал" станом на сьогодні – єдині команди, які мають шанс виграти англійську Прем'єр-лігу.

РБК-Україна з посиланням на прогноз суперкомп'ютера Opta після 24-го туру АПЛ розповідає, які шанси у двох англійських футбольних грандів на перемогу у найсильнішому чемпіонаті світу.

Перемога "Арсенала" Олександра Зінченка над "Манчестер Сіті" з рахунком 5:1 у неділю стала чи не найяскравішим моментом 24-го туру АПЛ.

У той же час лідер турнірної таблиці, "Ліверпуль", комфортно обіграв "Борнмут" Іллі Забарного (2:0), тому "канонірам" конче необхідно було досягти позитивного результату, аби не втратити шанс наздогнати команду Арне Слота. Що вони і зробили.

Таким чином після останнього туру підопічні Мікеля Артети відстають від "Ліверпуля" на 6 пунктів і мають всі шанси поборотися за чемпіонство. Однак у мерсисайдців ще одна гра в запасі.

Після закінчення туру аналітична система Opta, яка враховує статистику, форму команд та розклад матчів, визначила фаворита сезону. І хоча в спину "канонірам" дихає "Ноттінгем Форест", та й відрив від "Челсі" складає всього 7 пунктів, саме "Арсенал" і "Ліверпуль" ШІ вважає єдиними претендентами на тріумф у АПЛ цього сезону.

Так, Opta дає наразі "Ліверпулю" 90,1% шансів на перемогу в Прем'єр-лізі, знизивши їхні шанси з 92,7% в порівнянні з минулим туром. Однак шанси Слота і Ко, безумовно, зростуть, якщо вони обіграють "Евертон" Віталія Миколенка у мерсисайдському дербі 12 лютого.

Перед цим лідери АПЛ зіграють ще складний матч-відповідь Кубка Ліги проти "Тоттенхема", а також буде виїзд до Плімута 9 лютого на поєдинок 4-го кола Кубку Англії з клубом "Плімут Аргайл", за який віднедавна виступає гравець збірної України Максим Таловєров.

Шанси ж "Арсенала" зросли з 7,1% до 9,8% після 24-го туру. Для лондонців багато чого буде вирішуватися у важливих матчах наприкінці лютого і навесні – їх чекають матчі проти "Фореста", МЮ, "Челсі", "Фулгема" і "Евертона", який після приходу Девіда Мойєса помітно набрав обертів.

До слова, результати Opta показують, що жоден інший клуб – ні "Манчестер Сіті", ні "Челсі", ні тим паче "Манчестер Юнайтед" – не мають навіть 0,1% шансів виграти Прем'єр-лігу в цьому році.