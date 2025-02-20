Розгром у Парижі та сенсація в Ейндховені: результати плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ліга чемпіонів, плей-офф, матчі-відповіді

"Боруссія" Д – "Спортінг" – 0:0 (перший матч – 3:0)

Нереалізований пенальті: Гірассі (Б), 59

Абсолютно формальний поєдинок у Дортмунді, де всі учасники розуміли, що доля протистояння вирішилась тиждень тому в Лісабоні. Німці могли забити на 59-й хвилині, коли отримали право на пенальті. Однак Гірассі не зумів переграти воротаря. Нападник "Боруссії" втратив шанс зміцнити своє лідерство в гонці бомбардирів Ліги чемпіонів – на його рахунку залишилося 10 голів (два з яких він забив "Шахтарю").

ПСЖ – "Брест" – 7:0 (перший матч – 3:0)

Голи: Баркола, 20, Кварацхелія, 39, Вітінья, 59, Дуе, 64, Мендеш, 69, Рамос, 76, Маюлу, 86

Парижанам було мало розгрому (3:0) на виїзді – вони вирішили познущатися над земляками ще й вдома. Сім голів відвантажили столичні гравці провінціалам. Причому відзначилися сім різних футболістів. Загальний рахунок французького протистояння – 10:0 на користь ПСЖ.

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:1 (перший матч – 3:2)

Голи: Мбаппе, 4, 33, 61 – Гонсалес, 90+2

Фантастичний Кіліан Мбаппе оформив хет-трик у ворота команди, яка ще два роки тому тріумфувала в ЛЧ. Жахливий сезон для Хосепа Гвардіоли та його підопічних.

ПСВ – "Ювентус" – 3:1, додатковий час (перший матч – 1:2)

Голи: Перішіч, 53, Сайбарі, 74, Фламінго, 98 – Веа, 63

Нещасливими стали матчі плей-офф для італійських грандів. Спочатку нідерландський "Фейєнорд" вибив "Мілан", потім – бельгійський "Брюгге" сенсаційно здолав "Аталанту". І ось настала черга "Ювентуса", який постраждав від іншої команди з Нідерландів – ПСВ.

Маючи мінімальну перевагу після домашнього матчу (2:1), "бьянконері" тримались трохи більше тайму. А потім рахунок відкрив 36-річний хорват Перішіч, який сім років виступав у Серії А за "Інтер". Італійці зрівняли рахунок, але рівновагу не втримали. Футболісти ПСВ у основний час забили другий гол, а в додатковий – третій. Команда з Ейндховена сенсацій пробилась до 1/8 фіналу.