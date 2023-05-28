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Супердобриво для кімнатних рослин з рештків, які всі викидають у відро (рецепт)

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Неділя 28 травня 2023 06:50
Супердобриво для кімнатних рослин з рештків, які всі викидають у відро (рецепт) Як приготувати безкоштовне супердобриво (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Супердобриво, з яким кімнатні рослини будуть пишно рости і квітнути, приготувати простіше, ніж ми думаємо. При цьому сировину для нього всі викидають у смітник

Рецептом поділилася квітникарка Алла Сукач в TikTok.

Мова йде про цибулиння

Все, що вам треба зробити, це не викидати цибулиння, кожного разу, коли ви чистите овочі на салат, засмажку чи суп.

Збирайте відходи у літрову банку, а коли вона набереться повна, приготуйте відмінне добриво для ваших вазонів.

Чим корисне таке органічне добриво

  • Воно містить каротин, який завдяки антиоксидантам допомагає ослабленим рослинам швидко відновити сили.
  • Фітоніциди у складі знищують грибки, шкідливі бактерії та інші хвороботворні мікроорганізми у ґрунті.
  • Вітаміни групи В прискорюють ріст, рослини стають міцнішими, не страждають на прикореневу гниль.
  • Вітамін РР зміцнює кореневу систему та підтримує рослини, які страждають від недостатнього освітлення.
  • Мідь, бор, залізо, марганець, магній та інші мікроелементи підвищують стійкість рослин до різних хвороб.
  • Це чудовий фугніцид проти комах-шкідників кімнатних рослин.

Як приготувати добриво

Візьміть літрову банку цибулиння, промийте, залийте 1 літром води і проваріть протягом 30 хвилин після закипання.

Залиште настоюватися на добу. Далі долийте на літр відвару 2 літри води. Наше супердобриво готове! Поливайте ваші вазони і спостерігайте за їхнім гарним ростом і пишним цвітінням.

Раніше ми писали про кімнатні рослини, які привертають в дім лише біди і злидні.

Також дізнайтеся, які рослини-обереги захищають дім від лихого ока.

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