Супердобриво для кімнатних рослин з рештків, які всі викидають у відро (рецепт)
Супердобриво, з яким кімнатні рослини будуть пишно рости і квітнути, приготувати простіше, ніж ми думаємо. При цьому сировину для нього всі викидають у смітник
Рецептом поділилася квітникарка Алла Сукач в TikTok.
Мова йде про цибулиння
Все, що вам треба зробити, це не викидати цибулиння, кожного разу, коли ви чистите овочі на салат, засмажку чи суп.
Збирайте відходи у літрову банку, а коли вона набереться повна, приготуйте відмінне добриво для ваших вазонів.
Чим корисне таке органічне добриво
- Воно містить каротин, який завдяки антиоксидантам допомагає ослабленим рослинам швидко відновити сили.
- Фітоніциди у складі знищують грибки, шкідливі бактерії та інші хвороботворні мікроорганізми у ґрунті.
- Вітаміни групи В прискорюють ріст, рослини стають міцнішими, не страждають на прикореневу гниль.
- Вітамін РР зміцнює кореневу систему та підтримує рослини, які страждають від недостатнього освітлення.
- Мідь, бор, залізо, марганець, магній та інші мікроелементи підвищують стійкість рослин до різних хвороб.
- Це чудовий фугніцид проти комах-шкідників кімнатних рослин.
Як приготувати добриво
Візьміть літрову банку цибулиння, промийте, залийте 1 літром води і проваріть протягом 30 хвилин після закипання.
Залиште настоюватися на добу. Далі долийте на літр відвару 2 літри води. Наше супердобриво готове! Поливайте ваші вазони і спостерігайте за їхнім гарним ростом і пишним цвітінням.
Раніше ми писали про кімнатні рослини, які привертають в дім лише біди і злидні.
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