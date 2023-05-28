ua ru
Вс, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Супер удобрение для комнатных растений из остатков, которые все выбрасывают в ведро (рецепт)

Новина українською →
Воскресенье 28 мая 2023 06:50
Супер удобрение для комнатных растений из остатков, которые все выбрасывают в ведро (рецепт) Как приготовить бесплатное суперудобрение (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Супер удобрение, с которым комнатные растения будут пышно расти и цвести, приготовить проще, чем мы думаем. При этом сырье для него все выбрасывают в мусор.

Рецептом поделилась цветочница Алла Сукач в TikTok.

Речь идет о луковой шелухе

Все, что вам нужно сделать, это не выбрасывать луковую шелуху, всякий раз, когда вы чистите овощи на салат, зажарку или суп.

Собирайте отходы в литровую банку, а когда она наберется полная, приготовьте отличное удобрение для ваших вазонов.

Чем полезно такое органическое удобрение

  • Оно содержит каротин, который благодаря антиоксидантам помогает ослабленным растениям быстро восстановить силы.
  • Фитонициды в составе уничтожают грибки, вредные бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы в почве.
  • Витамины группы В ускоряют рост, растения становятся крепче, не страдают прикорневой гнилью.
  • Витамин РР укрепляет корневую систему и поддерживает растения, страдающие недостаточным освещением.
  • Медь, бор, железо, марганец, магний и другие микроэлементы повышают устойчивость растений к разным болезням.
  • Это отличный фугницид против насекомых-вредителей комнатных растений.

Как приготовить удобрение

Возьмите литровую банку луковой шелухи, промойте, залейте 1 литром воды и проварите в течение 30 минут после закипания.

Оставьте настаиваться на сутки. Далее долейте на литр отвара 2 литра воды. Наше супер удобрение готово! Поливайте ваши вазоны и наблюдайте за их хорошим ростом и пышным цветением.

Раньше мы писали о комнатных растениях, которые привлекают в дом только беды и нищету.

Также узнайте, какие растения-обереги защищают дом от дурного глаза.

Читайте РБК-Украина в Google News
цветы сад и огород