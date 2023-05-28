Супер удобрение для комнатных растений из остатков, которые все выбрасывают в ведро (рецепт)
Супер удобрение, с которым комнатные растения будут пышно расти и цвести, приготовить проще, чем мы думаем. При этом сырье для него все выбрасывают в мусор.
Рецептом поделилась цветочница Алла Сукач в TikTok.
Речь идет о луковой шелухе
Все, что вам нужно сделать, это не выбрасывать луковую шелуху, всякий раз, когда вы чистите овощи на салат, зажарку или суп.
Собирайте отходы в литровую банку, а когда она наберется полная, приготовьте отличное удобрение для ваших вазонов.
Чем полезно такое органическое удобрение
- Оно содержит каротин, который благодаря антиоксидантам помогает ослабленным растениям быстро восстановить силы.
- Фитонициды в составе уничтожают грибки, вредные бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы в почве.
- Витамины группы В ускоряют рост, растения становятся крепче, не страдают прикорневой гнилью.
- Витамин РР укрепляет корневую систему и поддерживает растения, страдающие недостаточным освещением.
- Медь, бор, железо, марганец, магний и другие микроэлементы повышают устойчивость растений к разным болезням.
- Это отличный фугницид против насекомых-вредителей комнатных растений.
Как приготовить удобрение
Возьмите литровую банку луковой шелухи, промойте, залейте 1 литром воды и проварите в течение 30 минут после закипания.
Оставьте настаиваться на сутки. Далее долейте на литр отвара 2 литра воды. Наше супер удобрение готово! Поливайте ваши вазоны и наблюдайте за их хорошим ростом и пышным цветением.
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