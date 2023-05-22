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8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

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Понеділок 22 травня 2023 19:09
8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока Як рослини захищають дім від біди (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Рослини не тільки прикрашають інтер'єр в домі, а й мають властивості бути оберегами, захищаючи родину і оселі від бід, зла, пристріту і лихого ока. Принаймні, деякі з вазонів, кажуть езотерики і народні прикмети, на це здатні.

Які саме вазони варто завести у себе вдома - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Базилік

Вважається, що ця зелень має дуже потужну енергетику. Базилік вижене з дому нечисту силу і очистить його від негативу. Рослину можна вирощувати в горщику, бажано, щоб він стояв на балконі або на кухні.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Базилік має сильну енергетику (фото: rastenievod)

Алое

Алое добре мати там, де люди часто хворіють, що говорить про ослаблене біополе будинку. В народі вірять, що рослина захищає дім від проникнення хвороб та магічного впливу.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Алое корисне не тільки для здоров'я шкіри (фото: pixabay)

Бегонія

Бегонія нейтралізує будь-яку негативну енергію. Ця рослина захищає будинок від будь-яких вторгнень зовнішніх негативних сил. Крім того, вона усуває сварки і конфлікти між близькими людьми, згладжує суперечності, знімає нервозність.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Бегонія не тільки гарна, а й має силу оберегу (фото: pixabay)

Герань (пеларгонія)

Герань здатна погасити будь-яку негативну енергію і атаки. Захищає житло та його домочадців від небезпечних енергетичних програм, агресії, гніву.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Герань гарно пахне і захищає дім (фото: pixabay)

Кактус

Кактуси притягують і вбирають в себе негативні для людини енергії, трансформують вібрації ненависті, злоби й роздратування. Колючі рослини не пускають в будинок негативну енергію, тому їх рекомендують ставити на вікна або навпроти вхідних дверей.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Кактус варто ставити не тільки біля комп'ютерів (фото: pixabay)

Троянда

Ці квіти захищають своїх господарів і дарують їм любов. Своїми шипами вони оберігають від заздрості, злих язиків і помислів.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Троянди - гарні і потужні (фото: rastenievod)

Традесканція

Цей вазон любить кухню і передпокій. Ті місця, куди приходять гості. Він очищає будинок від чужої негативної енергетики, а людям із злими думками зовсім не дає увійти.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Витка традесканція прикрасить інтер'єр і захистить від лиха (фото: rastenievod)

Польові квіти

Полин, звіробій, меліса, чортополох, часник, кропива і барвінок вважаються потужними оберегами. Засушіть їх і розкладіть під порогом будинку, біля підвіконня і біля ліжка. Вони будуть захищати вас від біди і нещастя.

8 рослин-оберегів, які захистять ваш дім і сім'ю від лихого ока

Польові квіти мають потужну силу (фото: pixabay)

Раніше ми писали, як ангели-охоронці попереджають нас про небезпеку.

Дізнайтеся також, як місяць весілля впливає на щастя в шлюбі.

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