Супер-рецепт куриного филе: вы больше не будете его жарить

Куриное филе обычно используют для жарки отбивных, но есть много альтернативных рецептов. Предлагаем вам один из них - куриные рулетики в духовке.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Разрежьте куриное филе вдоль, слегка отбейте. Посолите и поперчите.
Смешайте йогурт, горчицу и измельченный чеснок. Смажьте куриное филе с одной стороны.
Выложите кусочек помидора, сыра, базилик и зеленый лук на куриное филе. Сверните.
Выложите рулетики в форму, смазанную растительным маслом.
Выпекайте 20-25 минут при температуре 200 градусов.
Посыпьте натертым сыром и выпекайте еще 5-7 минут при 200 градусах.
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