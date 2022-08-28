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Супер-рецепт куриного филе: вы больше не будете его жарить

Скриншот видео: Необычный рецепт куриного филе
Автор: Светлана Мащенко

Куриное филе обычно используют для жарки отбивных, но есть много альтернативных рецептов. Предлагаем вам один из них - куриные рулетики в духовке.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 3 шт.
  • Йогурт - 1 ст. л.
  • Горчица - 1 ч. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Помидор - 0,5 шт.
  • Базилик, зеленый лук
  • Сыр - 150 г
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Разрежьте куриное филе вдоль, слегка отбейте. Посолите и поперчите.

Смешайте йогурт, горчицу и измельченный чеснок. Смажьте куриное филе с одной стороны.

Выложите кусочек помидора, сыра, базилик и зеленый лук на куриное филе. Сверните.

Выложите рулетики в форму, смазанную растительным маслом.

Выпекайте 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Посыпьте натертым сыром и выпекайте еще 5-7 минут при 200 градусах.

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Также читайте, как испечь канадский хлеб по украинскому рецепту.

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