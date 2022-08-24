Украинские пампушки с чесноком: секрет с тестом, о котором знают немногие
Украинские пампушки с чесноком будут отлично подходить к мясным, рыбным вторым блюдам, супам, и конечно же - борщу! Но есть некоторые нюансы приготовления такой выпечки, о которых вы можете не знать.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Тесто нужно вымешивать довольно долго. Оно должно быть очень мягким и податливым. При этом в процессе замеса лучше добавлять растительное масло, а не муку.
Ингредиенты:
Для теста:
- Теплое молоко - 200 г
- Мука - 300-320 г
- Дрожжи сухие быстродействующие - 5 г (или 15 г живых дрожжей)
- Сахар - 1 ст. л. без горки
- Соль - 0,5 ч. л. с горкой
- Растительное масло - 2 ст. л.
Для поливки:
- Укроп, петрушка
- Чеснок - 3-5 зубчиков
- Вода - 3 ст. л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
Пошаговое приготовление
В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар. Оставьте на 5-10 минут. За это время дрожжи должны активироваться и начать пениться.
Добавьте соль, растительное масло и муку. Замесите мягкое тесто. Вымешивайте тесто 5-10 минут до однородного состояния.
Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.
Измельчите чеснок и зелень. Добавьте воду и растительное масло.
Тесто разделите на 15 частей. Смажьте форму растительным маслом. Выложите пампушки. Накройте пищевой пленкой и дайте им подойти 15-20 минут.
Выпекайте 20-22 минуты в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.
Смажьте горячие пампушки чесноком и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 10-20 минут минимум. Но лучше до самого остывания, чтобы пампушки хорошо пропитались чесноком и зеленью.
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