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Украинские пампушки с чесноком: секрет с тестом, о котором знают немногие

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 14:33
Украинские пампушки с чесноком: секрет с тестом, о котором знают немногие Украинские пампушки с чесноком (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские пампушки с чесноком будут отлично подходить к мясным, рыбным вторым блюдам, супам, и конечно же - борщу! Но есть некоторые нюансы приготовления такой выпечки, о которых вы можете не знать.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Тесто нужно вымешивать довольно долго. Оно должно быть очень мягким и податливым. При этом в процессе замеса лучше добавлять растительное масло, а не муку.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Теплое молоко - 200 г
  • Мука - 300-320 г
  • Дрожжи сухие быстродействующие - 5 г (или 15 г живых дрожжей)
  • Сахар - 1 ст. л. без горки
  • Соль - 0,5 ч. л. с горкой
  • Растительное масло - 2 ст. л.

Для поливки:

  • Укроп, петрушка
  • Чеснок - 3-5 зубчиков
  • Вода - 3 ст. л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар. Оставьте на 5-10 минут. За это время дрожжи должны активироваться и начать пениться.

Добавьте соль, растительное масло и муку. Замесите мягкое тесто. Вымешивайте тесто 5-10 минут до однородного состояния.

Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

Измельчите чеснок и зелень. Добавьте воду и растительное масло.

Тесто разделите на 15 частей. Смажьте форму растительным маслом. Выложите пампушки. Накройте пищевой пленкой и дайте им подойти 15-20 минут.

Выпекайте 20-22 минуты в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.

Смажьте горячие пампушки чесноком и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 10-20 минут минимум. Но лучше до самого остывания, чтобы пампушки хорошо пропитались чесноком и зеленью.

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