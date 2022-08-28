Супер-рецепт курячого філе: ви більше не будете його смажити

Куряче філе зазвичай використовують для смаження відбивних, але є багато альтернативних рецептів. Пропонуємо вам один з них - курячі рулетики в духовці.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Розріжте куряче філе уздовж, злегка відбийте. Посоліть і поперчіть.
Змішайте йогурт, гірчицю і подрібнений часник. Змастіть куряче філе з одного боку.
Викладіть шматочок помідора, сиру, базилік і зелену цибулю на куряче філе. Згорнути.
Викладіть рулетики в форму, змащену олією.
Випікайте 20-25 хвилин при температурі 200 градусів.
Посипте натертим сиром і випікайте ще 5-7 хвилин при 200 градусах.
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