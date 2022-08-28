Супер-рецепт куриного филе: вы больше не будете его жарить
Скриншот видео: Необычный рецепт куриного филе
Куриное филе обычно используют для жарки отбивных, но есть много альтернативных рецептов. Предлагаем вам один из них - куриные рулетики в духовке.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Куриное филе - 3 шт.
- Йогурт - 1 ст. л.
- Горчица - 1 ч. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Помидор - 0,5 шт.
- Базилик, зеленый лук
- Сыр - 150 г
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Пошаговое приготовление
Разрежьте куриное филе вдоль, слегка отбейте. Посолите и поперчите.
Смешайте йогурт, горчицу и измельченный чеснок. Смажьте куриное филе с одной стороны.
Выложите кусочек помидора, сыра, базилик и зеленый лук на куриное филе. Сверните.
Выложите рулетики в форму, смазанную растительным маслом.
Выпекайте 20-25 минут при температуре 200 градусов.
Посыпьте натертым сыром и выпекайте еще 5-7 минут при 200 градусах.
Ранее мы писали, как приготовить украинские пампушки с чесноком.
Также читайте, как испечь канадский хлеб по украинскому рецепту.