Супер-рецепт курячого філе: ви більше не будете його смажити
Скріншот відео: незвичайний рецепт курячого філе
Куряче філе зазвичай використовують для смаження відбивних, але є багато альтернативних рецептів. Пропонуємо вам один з них - курячі рулетики в духовці.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Куряче філе - 3 шт.
- Йогурт - 1 ст. л.
- Гірчиця - 1 ч. л.
- Часник - 1 зубчик
- Помідор - 0,5 шт.
- Базилік, зелена цибуля
- Сир - 150 г
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Покрокове приготування
Розріжте куряче філе уздовж, злегка відбийте. Посоліть і поперчіть.
Змішайте йогурт, гірчицю і подрібнений часник. Змастіть куряче філе з одного боку.
Викладіть шматочок помідора, сиру, базилік і зелену цибулю на куряче філе. Згорнути.
Викладіть рулетики в форму, змащену олією.
Випікайте 20-25 хвилин при температурі 200 градусів.
Посипте натертим сиром і випікайте ще 5-7 хвилин при 200 градусах.
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