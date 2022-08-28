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Супер-рецепт курячого філе: ви більше не будете його смажити

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Неділя 28 серпня 2022 12:30
Супер-рецепт курячого філе: ви більше не будете його смажити Скріншот відео: незвичайний рецепт курячого філе
Автор: Світлана Мащенко

Куряче філе зазвичай використовують для смаження відбивних, але є багато альтернативних рецептів. Пропонуємо вам один з них - курячі рулетики в духовці.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Куряче філе - 3 шт.
  • Йогурт - 1 ст. л.
  • Гірчиця - 1 ч. л.
  • Часник - 1 зубчик
  • Помідор - 0,5 шт.
  • Базилік, зелена цибуля
  • Сир - 150 г
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Розріжте куряче філе уздовж, злегка відбийте. Посоліть і поперчіть.

Змішайте йогурт, гірчицю і подрібнений часник. Змастіть куряче філе з одного боку.

Викладіть шматочок помідора, сиру, базилік і зелену цибулю на куряче філе. Згорнути.

Викладіть рулетики в форму, змащену олією.

Випікайте 20-25 хвилин при температурі 200 градусів.

Посипте натертим сиром і випікайте ще 5-7 хвилин при 200 градусах.

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