Ідеальний варіант для ситної вечері: картопляна запіканка з грибами від одеського кухаря

Картопляна запіканка є чудовим варіантом для ситної вечері. Вона доволі проста у приготуванні, а її чудовий смак точно вразить ваших близьких. Весь секрет в особливому інгредієнті - соусі бешамель. Саме він надає соковитості і особливого аромату страві.
Рецептом картопляної запіканки із грибною начинкою поділився одеський шеф-кухар Андрій Величко у Facebook.
Картопляна запіканка з соусом бешамель
"Запіканка - страва дуже зимова і насичена смаком. Приготувавши її за цим рецептом, ви отримаєте універсальну страву, в якій у майбутньому зможете міняти інгредієнти та отримувати постійно новий смак, зберігаючи суть", - пише кулінар.
Картоплю потрібно нарізати тонкими пластинами завтовшки 2-3 мм. Залити холодною водою в каструлі, довести до кипіння і проварити 2-3 хвилини. Після цього злити воду, промити холодною проточною водою.
Гриби наріжте і підсмажте на олії. Тут головне - смажити на розпеченій сковороді, і краще невеликими частинами. Інакше гриби почнуть варитися. За бажанням під час обсмаження додайте трохи соєвого соусу, це посилить смак.
Для соусу бешамель в сотейнику з'єднайте борошно з маслом, розтопіть на повільному вогні. Коли маса почне смажитися і ставати золотистого кольору, влийте молоко. Робіть це, постійно помішуючи спочатку лопаткою, а потім вінчиком. Не допустіть, щоб утворилися грудочки.
Закиньте спеції, посоліть та продовжуйте нагрівання на середньому вогні при постійному помішуванні. Нагрійте соус до закипання, дайте хвилину покипіти і процідіть. Консистенція має вийти трохи рідкіше домашньої сметани. Але при охолодженні ставатиме густішою.
Форму для запікання змастіть маслом, застеліть пергаментним папером, який теж змастіть маслом. Далі викладіть половину картоплі. Розподіліть картоплю на дно форми і посоліть. Зверху - гриби, на них - курячий фарш. Також посоліть і поперчіть.
Викладіть решту картоплі і знову посоліть. Розрівняйте верхній шар і руками сильно утрамбуйте. У ній не повинно залишитися повітря.
Готовий соус бешамель змішайте з яйцями та залийте рівномірно запіканку. Зверху можна посипати натертим твердим сиром. Тоді отримаєте хрумку сирну скоринку.
Запікайте 30-40 хвилин при 170 С. Скоринка повинна стати золотисто-коричневою, а при проколюванні виделкою картопля не має бути сірою.