Ароматний і соковитий: як приготувати мандариновий пиріг на пательні

Дуже хочете потішити родину запашною випічкою, але боїтеся готувати у духовці через ризики вимкнення світла? Ось вам оригінальний рецепт мандаринового пирога, який легко та швидко можна приготувати на пательні. Ця здоба вразить гурманів своїм соковитим та ароматним смаком.

Оригінальним рецептом пирога із мандаринів поділився шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.