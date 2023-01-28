Идеальный вариант для сытного ужина: картофельная запеканка с грибами от одесского повара

Картофельная запеканка является отличным вариантом для сытного ужина. Она довольно проста в приготовлении, а ее великолепный вкус точно поразит ваших близких. Весь секрет в особом ингредиенте - соусе бешамель. Именно он придает сочности и особый аромат блюду.
Рецептом картофельной запеканки с грибной начинкой поделился одесский шеф-повар Андрей Величко в Facebook.
Картофельная запеканка с соусом бешамель
"Запеканка - блюдо очень зимнее и насыщенное вкусом. Приготовив ее по этому рецепту, вы получите универсальное блюдо, в котором в будущем сможете менять ингредиенты и получать постоянно новый вкус, сохраняя суть", - пишет кулинар.
Картофель нужно нарезать тонкими пластинами толщиной 2-3 мм. Залить холодной водой в кастрюле, довести до кипения и проварить 2-3 минуты. После этого слить воду, промыть проточной холодной водой.
Грибы нарежьте и поджарьте на растительном масле. Здесь главное - жарить на раскаленной сковороде, и лучше небольшими частями. Иначе грибы начнут вариться. По желанию во время обжарки добавьте немного соевого соуса, это усилит вкус.
Для соуса бешамель в сотейнике соедините муку со сливочным маслом, растопите на медленном огне. Когда масса начнет жариться и становиться золотистого цвета, влейте молоко. Делайте это, постоянно помешивая сначала лопаткой, а затем венчиком. Не допустите, чтобы образовались комочки.
Забросьте специи, посолите и продолжайте нагрев на среднем огне при постоянном помешивании. Нагрейте соус до закипания, дайте минуту покипеть и процедите. Консистенция должна получиться немного более жидкая чем домашняя сметана. Но при охлаждении будет становиться гуще.
Форму для запекания смажьте маслом, застелите пергаментной бумагой, которую тоже смажьте маслом. Далее выложите половину картофеля. Распределите картофель на дно формы и посолите. Сверху - грибы, на них - куриный фарш. Также посолите и поперчите.
Выложите оставшийся картофель и снова посолите. Разровняйте руками і сильно утрамбуйте. В нем не должен остаться воздух.
Готовый соус бешамель смешайте с яйцами и залейте равномерно запеканку. Сверху можно посыпать натертым сыром. Тогда получите хрустящую сырную корочку.
Запекайте 30-40 минут при 170 С. Корка должна стать золотисто-коричневой, а при прокалывании вилкой картофель не должен быть серым.