Галицька господиня розкрила рецепт популярного пляцка. Цей казковий смак вразить кожного
Набридло на кожне свято випікати один і той же торт? Пропонуємо вам спробувати дивовижний галицький пляцок "Калинова сопілка" із ніжних жовтково-білкових коржів. Свою назву десерт отримав від однойменної народної казки не дарма - адже смак цього пляцка справді казковий.
Рецептом "Калинової сопілки" поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на YouTube.
Рецепт пляцка "Калинова сопілка"
"Калинова сопілка" - ніжний пляцок із легкою вишневою кислинкою. Такий десерт точно вразить гурманів своїм смаком, а ще сподобається яскравим виглядом. Адже крем у ньому насиченого вишневого кольору, що контрастує із жовтими коржами й білим зефіром.
Інгредієнти:
Жовткова частина
- 3 жовтки
- 50 г цукру
- 25 мл води
- 50 г борошна
- 15 г картопляного крохмалю
- 7 г розпушувача
Білкова частина:
- 3 білки
- 75 г цукру
- 40 г картопляного крохмалю
- 10 мл 9% оцту
- 30 мл рафінованої олії
Крім того: 1 ст.л. какао
Для крему:
- 700 мл 20% сметани
- 100 г цукру
- 2 пачки желе "вишня" по 90 г
- 15 г швидкорозчинного желатину
- 200 мл води
- 150 г зефіру в шоколаді
ВАЖЛИВО! Усі пропорції вказані на один корж, а для цього пляцка потрібно два таких коржі.
Як приготувати:
- Розпочніть приготування із жовткової частини. З'єднайте жовтки, цукор і воду. Збивайте міксером протягом 4 хвилин до пухкої світлої маси.
- Просійте борошно, крохмаль і розпушувача та додайте до жовткової маси. Перемішайте до однорідності.
- Вистеліть форму для випікання пергаментом і вилийте у неї тісто. Розрівняйте його лопаткою.
- Далі збийте три білки у пухку масу. Поступово введіть цукор, не припиняючи при цьому збивання. За кілька хвилин після розчинення цукру додайте крохмаль, олію та оцет. Перемішайте лопаткою.
- Через ситечко рівномірно посипте жовткове тісто тонким шаром какао.
- Лопаткою акуратно розрівняйте білкову масу поверх какао.
- Випікайте приблизно 20 хвилин за температури 180 градусів. Так само приготуйте і другий корж.
- Для крему сполучіть воду кімнатної температури, 2 пачки желе "вишня" й желатин. Перемішайте і залиште на 10 хв. Далі нагрівайте на помірному вогні, поки речовини не розчиняться у воді.
- Сметану із цукром збийте у пухку масу. Додайте желейну масу, що почала застигати і збивайте протягом 1 хв. до однорідності.
- У форму викладіть один корж, білковою частиною вгору. Далі - розмажте половину крему і рівномірно розкладіть нарізаний кубиками зефір. Злегка втисніть його у крем.
- Зверху викладіть решту крему і накрийте другим коржем білковою частиною вниз. Зверху змастіть залишками крему.
- Накрийте форму харчовою плівкою та залиште у холодильнику на 4-5 годин.
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