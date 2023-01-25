Галицька господиня розкрила рецепт популярного пляцка. Цей казковий смак вразить кожного

Ось так виглядає у розрізі пляцок "Калинова сопілка" (скриншот)

Набридло на кожне свято випікати один і той же торт? Пропонуємо вам спробувати дивовижний галицький пляцок "Калинова сопілка" із ніжних жовтково-білкових коржів. Свою назву десерт отримав від однойменної народної казки не дарма - адже смак цього пляцка справді казковий.

Рецептом "Калинової сопілки" поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на YouTube.