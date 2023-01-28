Ідеальний варіант для ситної вечері: картопляна запіканка з грибами від одеського кухаря

Картопляна запіканка є чудовим варіантом для ситної вечері. Вона доволі проста у приготуванні, а її чудовий смак точно вразить ваших близьких. Весь секрет в особливому інгредієнті - соусі бешамель. Саме він надає соковитості і особливого аромату страві.

Рецептом картопляної запіканки із грибною начинкою поділився одеський шеф-кухар Андрій Величко у Facebook.