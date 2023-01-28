Ідеальний варіант для ситної вечері: картопляна запіканка з грибами від одеського кухаря
Картопляна запіканка є чудовим варіантом для ситної вечері. Вона доволі проста у приготуванні, а її чудовий смак точно вразить ваших близьких. Весь секрет в особливому інгредієнті - соусі бешамель. Саме він надає соковитості і особливого аромату страві.
Рецептом картопляної запіканки із грибною начинкою поділився одеський шеф-кухар Андрій Величко у Facebook.
Картопляна запіканка з соусом бешамель
"Запіканка - страва дуже зимова і насичена смаком. Приготувавши її за цим рецептом, ви отримаєте універсальну страву, в якій у майбутньому зможете міняти інгредієнти та отримувати постійно новий смак, зберігаючи суть", - пише кулінар.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 400 г печериць
- 400 г курячого фаршу
- 100 г твердого сиру (за бажанням)
- 3 яйця
Для соусу бешамель
- 50 г масла
- 50 г пшеничного борошна
- 600 мл молока
- сіль, перець
- спеції за бажанням - лавровий лист, духмяний перець, гвоздика, мускатний горіх
Як приготувати:
- Картоплю потрібно нарізати тонкими пластинами завтовшки 2-3 мм. Залити холодною водою в каструлі, довести до кипіння і проварити 2-3 хвилини. Після цього злити воду, промити холодною проточною водою.
- Гриби наріжте і підсмажте на олії. Тут головне - смажити на розпеченій сковороді, і краще невеликими частинами. Інакше гриби почнуть варитися. За бажанням під час обсмаження додайте трохи соєвого соусу, це посилить смак.
- Для соусу бешамель в сотейнику з'єднайте борошно з маслом, розтопіть на повільному вогні. Коли маса почне смажитися і ставати золотистого кольору, влийте молоко. Робіть це, постійно помішуючи спочатку лопаткою, а потім вінчиком. Не допустіть, щоб утворилися грудочки.
- Закиньте спеції, посоліть та продовжуйте нагрівання на середньому вогні при постійному помішуванні. Нагрійте соус до закипання, дайте хвилину покипіти і процідіть. Консистенція має вийти трохи рідкіше домашньої сметани. Але при охолодженні ставатиме густішою.
- Форму для запікання змастіть маслом, застеліть пергаментним папером, який теж змастіть маслом. Далі викладіть половину картоплі. Розподіліть картоплю на дно форми і посоліть. Зверху - гриби, на них - курячий фарш. Також посоліть і поперчіть.
- Викладіть решту картоплі і знову посоліть. Розрівняйте верхній шар і руками сильно утрамбуйте. У ній не повинно залишитися повітря.
- Готовий соус бешамель змішайте з яйцями та залийте рівномірно запіканку. Зверху можна посипати натертим твердим сиром. Тоді отримаєте хрумку сирну скоринку.
- Запікайте 30-40 хвилин при 170 С. Скоринка повинна стати золотисто-коричневою, а при проколюванні виделкою картопля не має бути сірою.
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